Jaime Camil revela cómo reaccionó sobre su papel en El Rey, ¡ni sabía que lo estaban buscando!

Ser el encargado de interpretar a una de las leyendas mexicanas más importantes en la ranchera y el mundo es algo soñado por cualquier actor, especialmente si es del país azteca, pues implica representar a un hombre que se volvió un ícono para millones de personas.

Precisamente ese fue el deseo que pudo cumplir Jaime Camil , quien se encarga de darle vida a 'Chente' durante su etapa adulta en la producción El Rey, Vicente Fernández . Es por ello que confiesa cómo fue su reacción al momento de saber sobre este proyecto, en el que no dudó ni por un momento en ser parte.

"Caracol me estaba buscando para ofrecérmelo y por alguna razón, no sé ni siquiera por qué, unas agencias de castings en México decían que yo no podía, que yo estaba en Hollywood, y yo ni enterado que me estaban buscando. Esta es la prueba que cuando es para ti, ni aunque te quites, y cuando no es para ti, ni aunque te pongas", comenta el actor.

Una vez aseguró su papel, el mexicano afirma que se sintió muy feliz y comprometido para entregarlo todo; "desde la primera vez que escuché el proyecto, ¡claro que me emocioné muchísimo!".

Con respecto al recibimiento del público y los comentarios que noche a noche le llegan, Jaime Camil reafirma la entrega que tuvo con su personaje para así mismo conseguir un papel impecable. "Tú llegas al set y te entregas, con responsabilidad, disciplina, entusiasmo, entre otros, para hacerlo de la mejor manera posible, pero ya después es el público el que decide".

Esta se convierte en su primera visita a Colombia, por lo que no puede ocultar la gran felicidad que esto le trae, ya que desde hace un tiempo se ha vinculado de diversas formas con nuestro país."Amo Colombia, es un país bellísimo, nunca había venido y lo poco que he visto es hermoso, espero que no sea la última vez. Estoy muy feliz".

El Rey, Vicente Fernandez es una producción que lo une más con el suelo cafetero, aunque desde hace algún tiempo ya se siente como un colombiano honorario, pues durante el rodaje hubo bastante talento que le hizo encantarse más. "La verdad es que es una producción internacional, creo que Caracol se posiciona aún más como una creadora de contenidos internacionales muy poderosa con esta serie que lo pone en otro nivel".

Este actor no puede sentirse más que agradecido con nuestro país, pues siente que a pesar de que es una serie con una gran cantidad de modismos y artistas aztecas, la gente la ha tomado con mucho cariño, siendo para él otra forma de demostrar que hay muchas similitudes entre Colombia y México, como el gran afecto por Vicente Fernández.

