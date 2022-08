¡Un pequeño con talento gigante! Acá entre nos, Kaled Acab revela detalles de su papel en El Rey

Desde caracoltv.com visitamos México para presenciar la magnitud y el gran trabajo detrás de El Rey, la serie que recrea a Vicente Fernández desde que era niño y vivía en Jalisco con necesidades y carencias, hasta que se convierte en el ícono de la música ranchera internacionalmente.

Estando allí, fue imposible no maravillarse y enternecerse al conocer a uno de los personajes más pequeños de la producción, pero a la vez, literalmente, un gigante en talento actoral y personalidad.

Ese es Kaled Acab , quien, con tan solo diez años, se le midió al reto de personificar a Vicente Fernández en una etapa muy importante de su vida: la niñez.

Kaled es un niño muy alegre, ocurrente, activo, noble, de buenos sentimientos, carismático, comprensivo, se preocupa por los demás y le gusta ayudar; pero como si fuera poco, también derrama talento y, a su corta edad, ya ha estado en varios programas reconocidos y ha hecho comerciales. No obstante, no cabe duda de que este papel en El Rey ha sido el más relevante de sus inicios en el mundo actoral.

Por supuesto, este pequeño lleno de carisma abrió un espacio durante las extensas grabaciones y pasó en exclusiva por caracoltv.com, en donde reveló detalles inéditos de su experiencia en esta gran producción que lo hace muy feliz, pues se identifica con Vicente Fernández en su infancia y hasta siente que se parecen más de la cuenta.

El reto de preparar a Vicente Fernández en la niñez:

Kaled se tomó la misión de preparar el personaje con todo el profesionalismo que merece, ya que nos reveló que vio muchas películas y entrevistas para hacerlo de la mejor manera; además, complementó estudiando un poco a Pedro Infante.

Adicionalmente, este pequeño actor no pudo negar lo orgulloso y honrado que se siente de hacer este papel tan importante y poder ser parte de una producción de gran magnitud como lo es la de El Rey.

¡Un charrito con las botas bien puestas!

Cuando durante la entrevista Kaled ya enviaba un caluroso saludo para todos los colombianos, nos sorprendió al revelar que se entregó tanto a este proyecto que, incluso, tuvo que someterse a una cirugía tras hacer la icónica escena del primer capítulo en la que apuesta una carrera con un caballo.

“En los zapatos de antes, que eran como medio botas, taconcitos de los rancheros, como viene con clavos el medio tacón, me lastiman, y como estuve corriendo mucho con el caballo me empezaba a doler, y por el estrés, se me infló mucha el apéndice y estaba a punto de reventarme, ya medía siete centímetros y de urgencia me tuvieron que operar”, contó el pequeño actor.

Pese al susto en medio de las grabaciones, Kaled finalmente tuvo una semana de reposo y luego retomó su importante labor en la serie.

Entre la actuación y la escuela:

No es un secreto que este pequeño actor no la tiene nada fácil y debe repartir su tiempo entre las grabaciones y el estudio en la escuela, pues nos contó que actúa de lunes a sábado y los domingos los dedica a adelantar sus clases para estar al día con sus responsabilidades.

“La verdad sí estoy contento con esto porque yo pensé que iba a ser muy pesado y no, para mí es muy fácil […] Yo no sé qué es trabajar, esto es divertirse”, expresó el actor.

Kaled Acab a todo volumen:

Durante nuestra conversación, este talentoso niño nos contó que le encanta cantar y lo hace desde muy pequeño; por lo que se ha sentido muy alegre y cómodo haciéndolo para su papel de Vicente Fernández.

“A mi abuelito le gustan mucho estas canciones y me ponía a escucharlas, yo ya me sabía varias de estas canciones, la mayoría […] Para mí eso fue una carga menos, aprenderte las canciones no es difícil, es algo divertido”, puntualizó.

Finalmente, no íbamos a dejar ir a Kaled Acab sin una pequeña demostración de su majestuosa voz, por lo que nos deleitó cantando una parte de ‘Historia de un amor’, una de las canciones que más le han gustado.

Y con esta hermosa voz nos despedimos de una entrevista llena de sonrisas, alegría, anécdotas y mucho talento.

¡No te pierdas el video completo y disfruta de la compañía de Kaled Acab en caracoltv.com!