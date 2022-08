¡Una voz padrísima! Kaled Acab nos deleita y sorprende cantando 'Historia de un amor'

Kaled Acab ha sorprendido a todos los televidentes con su gran papel en El Rey, pues interpreta a Vicente Fernández en la etapa de la niñez y su talento ha estado a otro nivel.

Durante una entrevista desde las grabaciones de la serie en México, este talentoso niño nos contó que le encanta cantar y lo hace desde muy pequeño; por lo que se ha sentido muy alegre y cómodo interpretando las canciones para este personaje.

“A mi abuelito le gustan mucho estas canciones y me ponía a escucharlas, yo ya me sabía varias de estas canciones, la mayoría […] Para mí eso fue una carga menos, aprenderte las canciones no es difícil, es algo divertido”, puntualizó.

Finalmente, no íbamos a dejar ir a Kaled Acab sin una pequeña demostración de su majestuosa voz, por lo que nos deleitó cantando una parte de ‘Historia de un amor’, una de las canciones que más le han gustado.

Y con esta hermosa voz nos despedimos de una entrevista llena de sonrisas, alegría, anécdotas y mucho talento. ¡No te pierdas el video completo y disfruta de la compañía de Kaled Acab en caracoltv.com!