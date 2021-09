Jaime Camil será Vicente Fernández en la nueva serie de Caracol Televisión y Netflix

Tras el histórico acuerdo entre Caracol Televisión y la familia Fernández para realizar la producción de la bioserie de Vicente Fernández, 'el ídolo del pueblo', Caracol Tv y Netflix eligieron el actor que personificará a la leyenda de la música latinoamericana en la pantalla.

Jaime Camil, quien está catalogado como uno de los 10 mexicanos más influyentes y mejor valorados en el mundo, por su reconocimiento a nivel internacional como actor y cantante, ha desplegado una carrera multifacética que incluye cuatro trabajos discográficos con ventas de platino, la conducción de reconocidos formatos televisivos internacionales y una amplia trayectoria en la televisión y el cine, que muy pronto lo llevó a dar sólidos pasos en Hollywood.

Ganador de múltiples premios como el AFI Award, dos Teen Choice Awards (2018-2019), PEABODY Award, PEOPLE’S CHOICE Award, Alma Award, NHMC Award e Imagen Award, entre otros, y con más de 13 millones de seguidores en sus redes sociales, ha protagonizado un sin número de películas.

Camil es querido y admirado por el público mexicano y latinoamericano, por sus memorables actuaciones protagónicas en producciones como 'La fea más bella', 'Las tontas no van al cielo', 'Qué pobres tan ricos' y 'Por ella soy Eva'. Además, su voz le ha dado vida a múltiples proyectos animados, entre ellos la voz de Papá Julio en la película animada de Disney/PIXAR 'Coco' ganadora del Oscar.

Además del cine y la televisión, Jaime Camil es también un referente del teatro musical en Latinoamérica y los Estados Unidos. En México estelarizó obras como 'West side story', 'Aladino', 'Peter Pan' y 'El diluvio que viene'. En USA, estelarizó el musical destinado a Broadway 'The mambo kings', participó como Billy Flynn en 'Chicago', el musical americano con mayor historia en Broadway e interpretó a Sam Carmichael en la producción del icónico Hollywood Bowl de '!Mamma mia!'.

Su reciente participación en la serie estadounidense 'Jane the Virgin', 'Broke' y '!Schmigadoon!', así como en películas como 'Las píldoras de mi novio' y 'KIMI' (junto a Zoë Kravitz y dirigida por Steven Soderbergh) lo han ratificado como una de las grandes estrellas latinoamericanas en Hollywood.

Definitivamente una serie basada en la vida de Vicente Fernández debe estar respaldada por el mejor talento y en ese sentido nadie como Jaime Camil para darle vida al charro. Estamos contentos, satisfechos y seguros de que hemos tomado la mejor decisión y de que el carisma y la capacidad actoral de Jaime son una total garantía para el proyecto. Declaró Dago García, vicepresidente de Producción y contenido de Caracol Televisión.

Jaime Camil, expresó "Interpretar a Vicente Fernández es, sin duda, el reto más grande e importante que se me ha presentado en mi carrera. En mi opinión, 'Chente' es el más grande ídolo de México y el exponente más monumental de la música mexicana en el mundo. Poniendo de lado la grandísima responsabilidad y exaltación de interpretarlo de la única forma que se tiene que hacer, con un profundo y mayúsculo respeto y una minuciosa preparación histriónica (biográfica, personal y sobre todo emotiva)."

A título personal, interpretar a Vicente me provoca una especial carga emocional. Me une a su familia (principalmente a sus hijos Alejandro, Vicente y Gerardo) una profunda amistad y cariño, lo que incrementa el compromiso que tengo de hacer mi mejor esfuerzo para darles a un Vicente del que sus seres queridos y fans alrededor del mundo se sientan orgullosos. Agregó.



"Ir conociendo su vida, sus inicios, sus retos y en general el difícil camino por el que tuvo que pasar para llegar a ser quien es, me hace respetar más su tenacidad y me ha generado una empatía y conexión emocional muy fuerte con él, se ha vuelto complicado contener las lágrimas al leer los guiones, conocer toda su historia y sus inolvidables canciones. El impacto cultural y social que tiene esta figura es sin duda inmensurable. Vicente Fernández es el símbolo que representa a México y a la música ranchera en todo el mundo. El honor y privilegio de poderlo interpretar no tiene precio", puntualizó el actor.

Nadie nunca podrá ser, igualar o replicar al gran Vicente Fernández, pero, con las herramientas de mi profesión, la asesoría constante e invaluable que la familia Fernández nos otorga día a día, los entrañables libretos, la producción de Harold Sánchez, el equipo de dirección y coaches actorales, el valor y liderazgo de Caracol Televisión y Netflix y la licencia creativa de poder hacer una apreciación artística de un personaje irrepetible y mítico, si Dios quiere, esperamos que los millones de fans de El charro de Huentitán, El Rey de la música ranchera, El ídolo de México… Vicente Fernández, queden con un buen sabor de boca. Afirmó Camil.