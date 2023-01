Jaime Camil se siente 'raro' viéndose actuar en inglés

Aunque Jaime Camil lleva dos temporadas triunfando con su personaje de estrella de telenovelas Rogelio De La Vega en la serie 'Jane the Virgin', él todavía no se ha acostumbrado a verse en la pequeña pantalla actuando en inglés a pesar de que es un idioma que le ha reportado un gran éxito profesional.

"Está el miedo a que te ridiculicen o a equivocarte gramaticalmente, pero es que hay que hacerlo. Tienes que hablar y equivocarte y hacer el ridículo y así vas a aprender a hablar más, pero es difícil. Yo mismo, cuando hago las escenas de 'Jane', cuando me veo y me escucho me siento raro, porque no es tu idioma", reveló el intérprete a 'Esto es combo'.

A diferencia de muchos de sus compañeros de profesión, a Jaime no le ha importado que su salto a Estados Unidos le haya obligado a empezar de casi cero en la industria del entretenimiento porque está dispuesto a trabajar muy duro.

"El ego es un fantasma muy fuerte que te puede poner muchas limitaciones. Cuando vas a una audición y te tratan como un perro o como una basura, te dice: '¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí si en mi mercado me tratan como un Dios?'. Y es verdad que muchos [actores] se van. Pero yo tengo muy clara mi posición en cada mercado y sé que hay que echarle ganas y llegar y picar piedra", añadió.

Pero a pesar de su éxito en el mercado anglosajón, el actor no planea establecerse en él permanentemente.

"Tenía mucha inquietud de venir a Estados Unidos y hacer carrera aquí. Soy lo que soy por Latinoamérica y nunca le daré la espalda, jamás. Siempre estaré donde me den la bendición de tener trabajo porque es lo que mantiene a mi familia. No puedo decir: 'Yo aquí no trabajo'. Donde me den chamba, allí trabajo".