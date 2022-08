Un charrito con las botas bien puestas: Kaled fue operado de urgencia en las grabaciones de El Rey

Kaled Acab , el pequeño y talentoso actor que le da vida a Vicente Fernández en su niñez, ha dejado enamorados a todos los televidentes y se ha ganado la admiración por la gran capacidad actoral y el talento que tiene a sus tan solo diez años.

No es un secreto lo honrado que este actor se siente al ser parte de este proyecto y más con un papel tan importante. Por supuesto, de la misma magnitud de su orgullo ha sido el profesionalismo y el compromiso entregado en cada escena, por más exigentes que sean las grabaciones y deba hasta dejar a un lado sus clases de la escuela entre semana.

Durante una entrevista exclusiva desde México con caracoltv.com, Kaled Acab nos sorprendió al revelar que se entregó tanto a esta producción El Rey, Vicente Fernández, que incluso tuvo que someterse a una cirugía tras hacer la icónica escena del primer capítulo en la que apuesta una carrera con un caballo.

“En los zapatos de antes, que eran como medio botas, taconcitos de los rancheros, como viene con clavos el medio tacón, me lastiman, y como estuve corriendo mucho con el caballo me empezaba a doler, y por el estrés, se me infló mucha el apéndice y estaba a punto de reventarme, ya medía siete centímetros y de urgencia me tuvieron que operar”, contó el pequeño actor.

Pese al susto en medio de las grabaciones, Kaled finalmente tuvo una semana de reposo y luego retomó su importante labor en la serie; por supuesto, siempre con la sonrisa y la actitud arrolladora que lo caracterizan.

