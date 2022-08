Cuatro actores, un solo personaje: Jaime Camil cuenta cómo trabajó con los otros 'Chentes'

Algo de lo más valioso que tiene la serie El Rey, Vicente Fernández es que es posible conocer al artista a lo largo de su vida, durante cuatro etapas, para así saber de una forma más detallada cómo fue todo su proceso para convertirse en una de las leyendas más importantes de la música y uno de los embajadores más grandes de la cultura mexicana.

Es por ello que Jaime Camil se siente bastante honrado de ser parte de este proyecto que le permitió conocer más sobre 'Chente' y vivir algunas de las emociones, obstáculos y éxitos que tuvo en su carrera.

Tras esto, el actor afirma que a todos los personajes que ha interpretado los guarda en su corazón, sin embargo, es evidente que 'Chente' es uno que tiene un espacio bastante especial. "Vicente, obviamente, por el tamaño de personaje que es y por lo que representa tiene un lugar más especial. Es bellísimo, es un regalo de Dios y del universo poder personificar al máximo exponente de la musica ranchera en el mundo".

Esta serie le ha dejado varias enseñanzas y buenos momentos, pero así mismo durante las grabaciones entendió que había cosas que lo hacían sentirse identificado con el cantante: "cuando él daba una promesa la cumplía hasta el final, era perseverante, no quitaba el dedo del renglón de las metas que se proponía lograr y siento que me sentí muy identificado con el por eso". Con todo esto, Camil exalta que pudo darse el lujo de conocer cosas que no sabía sobre este artista y vivirlas a través de su interpretación.

En cuanto a los objetivos narrativos que se planteó desde el principio esta producción estaba en plasmar la verdadera esencia del rey, pues de acuerdo con Jaime la idea era "estar absolutamente alejados de la parodia, la imitación o la caricatura, era muy importante hacer una interpretación artística del personaje y lograr que fuera humano, que conectara a través de las emociones y del corazón con el público".

Con respecto al trabajo realizado por los cuatro actores que le dieron vida a Vicente Fernández durante diferentes etapas de su vida, el mexicano exalta que gracias al apoyo de coaches y el talento de sus colegas consiguieron que a pesar de que cada 'Chente' tuviese unas características definidas, se diera esa unificación entre los cuatro. "Tuvimos unos ejercicios muy bonitos de energía, de nivelarnos, de estar en el mismo canal nosotros. Iniciaba Kaled , luego lo hacía Sebastián, después Dante y finalmente yo. Era importante que cuando la serie brincara en el tiempo el público viera al mismo personaje, no diferentes".

Fue así como la energía, la conexión, el talento y la narrativa hicieron que estos mexicanos se hayan vuelto uno solo en la pantalla, pues les quedó bastante claro cómo compactar su personaje. "No siempre nos veíamos en el set, porque cada quien filmaba su etapa a sus tiempos, pero cuando llegamos a coincidir en grabaciones o eventos promocionales era maravilloso, son unos chavos talentosísimos y compartir el escenario con ellos fue increíble".

