Grammy 2023: Conoce los detalles de la ceremonia y los principales nominados

La ceremonia de los Grammy 2023 tendrá lugar el 5 de febrero en la Crypto Arena, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Esta edición estará dirigida por el comediante Trevor Noah, quien hace parte de 'The Daily Show'.

Siendo uno de los eventos musicales mas esperados del año, dada su relevancia y reconocimiento, este contará con una de las presentaciones más anheladas, que estará liderada por parte del músico británico Harry Styles , y un número de nominados que cuenta con los mejores artistas a nivel mundial; conoce aquí la lista de algunas categorías:

Álbum del año:

Adele - 30

Un verano sin ti - Bad Bunny

Harry’s House - Harry Styles

Music of the Spheres - Coldplay

Renaissance - Beyoncé

Voyage - Abba

Special - Lizzo

Mr. Morale & the Big Steppers - Kendrick Lamar

In These Silent Days - Brandi Carlile

Good Morning Gorgeous (Deluxe) - Mary J. Blige.

Canción del año:

'Easy on Me' - Adele

'All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)' - Taylor Swift

'As It Was' - Harry Styles

'Break My Soul' - Beyoncé

'God Did' DJ Khaled ft. Rick Ross - Lil Wayne, Jay-Z, John Legend y Fridayy

'The Heart Part 5' - Kendrick Lamar

'Just Like That' - Bonnie Raitt

'Bad Habit' - Steve Lacy

'About Damn Time' - Lizzo

'Abcdefu' - Gayle

Mejor álbum pop latino:



'Dharma+' - Sebastián Yatra

'Viajante' - Fonseca

'De adentro pa fuera' - Camilo

'Aguilera' - Christina Aguilera

'Pasieros' - Rubén Blades ft. Boca Livre

Mejor álbum de música urbana:

'Un verano sin ti' - Bad Bunny

'Legendaddy' - Daddy Yankee

'The Love & Sex Tape' - Maluma

'La 167' - Farruko

'Trap Cake, Vol. 2' - Rauw Alejandro

Mejor recopilación de banda sonora para medios audiovisuales:

'Encanto' - Varios artistas

'Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 4 (Vol 2)' - Varios artistas

'Elvis' - Varios artistas

'Top Gun: Maverick' - Harold Faltermeyer, Lady Gaga, Hans Zimmer y Lorne Balfe

'West Side Story' - Varios artistas

Ellos son los artistas que encabezan la lista de las categorías más importantes de estos premios, siendo esta la edición número 65 de los Premios Grammy, en la que artistas de talla internacional estarán esperando a ser los ganadores.