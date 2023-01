Harry Styles se presentará en la ceremonia de los Premios Grammy 2023

El próximo 5 de febrero se realizará la 65.ª edición de los Premios Grammy 2023, para esta oportunidad, el cantante británico, Harry Styles se une al selecto grupo de artistas que amenizarán la noche y gala de premiación después de verlos pasar por la icónica alfombra roja.

Para esta versión, el evento tendrá lugar en el Crypto.com Arena en Los Ángeles California, en el escenario artístico también estarán presentes Sam Smith, Kim Petras, Bad Bunny , entre otros. El encargado de conducir la noche será Trevor Noah, quien es reconocido por su famoso programa The Daily Show.

Te puede interesar: Festival Estéreo Picnic 2023: Tove Lo es la artista encargada del Concierto de Inauguración

Publicidad

El exintegrante de One Direction, no solo hace parte de los invitados musicales, también recibió algunas nominaciones en la categorías de Grabación del Año y Disco del Año, en estas compite con reconocidos artistas como Adele , Beyoncé , Taylor Swift , Bad Bunny y muchos más.

Según el portal oficial de los Premios Grammy, la ceremonia tendrá inicio a las 7:00 p.m. hora de México y finalizará a las 10:00 p.m., en este mismo espacio expresaron: "Ahora, ¡la noche de los GRAMMY se hizo más grande! Se ha anunciado la primera ronda de artistas para los GRAMMY 2023".

Aunque todavía quedan artistas por anunciarse, otros de los cantantes que subirán a la tarima para entretener a los asistentes y televidentes serán: Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy y Lizzo.

Mira también: Lista de conciertos confirmados para este 2023 en Colombia, ¡prepárate!

Por su parte, Bad Bunny quien es uno de los esperados artistas que presentarán su show, está nominado en varias categorías que lo incluyen en: Mejor Álbum de Música Urbana y Álbum del Año con 'Un Verano Sin Ti', para la Mejor Interpretación Pop Solista es uno de los seleccionados con 'Moscow Mule'.

Publicidad

Harry Edward Styles, conocido artísticamente como Harry Styles, empezó el 2023 como mejor lo sabe hacer: cantando, el intérprete de 'As It Was', arrancó nuevamente con su gira mundial 'Love One Tour', en este recorrido musical visitará algunos países como Australia, Alemania, Estados Unidos, España, Italia, Portugal, entre otros.

El protagonista de 'Don't Worry Darling' y 'My Policeman', también está dentro de las categorías de nominados como: Récord del Año, Canción del Año, Mejor interpretación Pop solista y Mejor Álbum Vocal Pop.

No te pierdas: Conoce la lista de los nominados de la edición número 35 de los Premios Lo Nuestro 2023

Publicidad