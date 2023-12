Este es el line-up por días del Festival Estéreo Picnic 2024: así se vivirá Un Mundo Distinto

El Festival Estéreo Picnic es uno de los eventos más esperados de cada año y todos sus anuncios causan revuelo entre los amantes de la música en vivo. Ahora es momento de conocer la programación por días de lo que se vivirá el 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024 de en el Parque Simón Bolívar.

El jueves 21 verá por primera vez al FEP en una nueva sede con un encuentro intergeneracional cargado de rock y beats electrónicos. Paramore y Limp Bizkit encabezan este día junto a los riffs distorsionados de Thirty Seconds to Mars y King Gizzard & The Lizard Wizard; la electrónica inspiracional de Hozier, ZHU y Floating Points; y las poderosas Rina Sawayana, Bad Gyal y Laura Pérez, entre otros.

El viernes 22 será la celebración de los distintos encabezada por la artista del año, SZA, y la voz LGBTIQ+ más fuerte, Sam Smith. Junto a ellos veremos un carnaval en las voces de: Greta Van Fleet, Phoenix, Black Coffee, James Blake, Proyecto Uno, Dove Cameron, Arca, Four Tet, Omar Apollo y más.

El sábado 23 de marzo viviremos una fiesta cargada de diversidad: Feid , Placebo, M.I.A., Grupo Frontera, Tainy, The Blessed Madonna, Poolside, Fruko y Sus Tesos, Kittin y otros artistas nos ofrecerán una jornada de perreo, baile insaciable, bajos en el pecho y clásicos contemporáneos.

El cierre de la decimotercera edición del Festival Estéreo Picnic será el domingo 24 con el anhelado debut de Blink-182 en Colombia. Junto a ellos veremos a los maravillosos Arcade Fire, el esperadísimo regreso de The Offspring, el filoso baile electrónico de The Blaze, y los atronadores shows de Kevin Kaarl, Nicki Nicole, Jaden, YSY A, Yves Tumor y muchos más.

