'Thor: Love and Thunder' presenta su primer trailer oficial de la próxima película de Marvel Studios

Al ritmo de 'Sweet Child o Mine' de los Guns n' Roses, Marvel Studios presentó el primer tráiler de su próxima cinta de superhéroes, 'Thor: Love and Thunder', película que marcará la continuación de la historia del hijo de Odín y miembro activo de Los Vengadores, luego de los acontecimientos en la conocida película ' Avengers : Endgame'.

El actor australiano Chris Hemsworth regresa a interpretar su icónico papel dentro de este 'multiverso' de filmes en compañía de los también conocidos Guardianes de la Galaxia, liderados por Star Lord (Chris Pratt), quienes después de salvar a la tierra de las manos del titán loco, Thanos, partieron al espacio a vivir sus propias aventuras, sin embargo, el nórdico comienza a sentir que ese no es su camino.

Publicidad

Mostrando pequeños fragmentos de un Thor niño, adolescente y joven, este se replantea su destino, dejando su manto de todopoderoso y tomando un nuevo rumbo en su vida junto a su amigo Korg (Taika Waititi) y abandonando al otro grupo de héroes espaciales, concluyendo que ya no está para batallar en guerras de otros mundos y simplemente queriendo vivir algo distinto.

Te puede interesar: Toda una revelación: 'Doctor Strange' presentó su último avance, mostrando nuevos personajes

No obstante, más allá de volver a ver a uno de los tres Vengadores más queridos por los fans, la gran sorpresa se dio al momento de ver por primera vez a Jane Foster, el amor de Odinson, interpretada por la actriz Natalie Portman, portando el legendario martillo 'Mjölnir', que antes había sido destruido por la hermana del dios del trueno, Hela (Cate Blanchet), en 'Thor: Ragnarok'

Publicidad



Una escena recreada fielmente de los cómics ha dejado a los seguidores de esta serie de películas con ganas de ver mucho más sobre ella y el reencuentro entre ellos dos, luego de tomar caminos separados en 'Thor: The Dark World' de 2013.

Amor y Trueno llegará a los cines el 7 de julio de 2022, dos meses después del estreno de 'Doctor Strange: In the Multiverse Of Madness'

Publicidad

A continuación el tráiler: