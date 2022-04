Toda una revelación: 'Doctor Strange' presentó su último avance, mostrando nuevos personajes

Marvel Studios publicó el que sería el último tráiler de su próxima entrega 'Doctor Strange: In The Multiverse of Madness', confirmando los rumores y apariciones que se venían especulando a través de internet.

El clip, sin duda, despertó más el interés de los fanáticos del hechicero supremo por sus nuevas escenas de acción y los efectos especiales que han caracterizado este universo de películas.

¿Cuál será la trama?

Este filme se sitúa justo después de la historia de 'Spider-Man: No way home', cuando el mago de la Calle Bleecker decidió ayudar a un Peter Parker que, al ser su identidad revelada por Misterio, necesitaba que la gente olvidara su secreto. Sin embargo, el joven interfirió en el hechizo, haciendo que villanos del Multiverso entraran para generar caos y descontrol.

No obstante, Stephen controló el quiebre del multiverso que se estaba creando al final de esta historia. Aunque todo parecía tener un final feliz, las consecuencias no se harán esperar, haciendo que el maestro de las artes místicas tenga que lidiar con los problemas que se le presentarán de otras dimensiones, para esto acudirá a Wanda Maximoff, quien después de la serie 'WandaVision', había construido su propia realidad con sus dos hijos Billie y Tommy.

Nuevas sorpresas

Una de las escenas que más llamó la atención fue justamente la aparición de los descendientes de la Bruja Escarlata, quienes habían desaparecido al final de la producción de Disney+. Otro momento icónico del clip es la presunta presentación de Superior Iron Man, según filtraciones, interpretado por Tom Cruise , hecho que no está del todo confirmado, ya que insiders afirman que quien se ve ahí es Monica Rambeau.

No cabe duda que esta película ha generado mucha intriga desde su primer adelanto, y además promete ser una de las historias más atractivas de Universo Cinematográfico de Marvel, que, después de Avengers: Endgame, han vuelto a revolucionar el cine de súper héroes.

Las boletas ya se encuentran a la venta y el estreno será el próximo 5 de mayo en salas de cine.

Mira el tráiler aquí: