Marvel Studios revela avance de su próxima serie Ms. Marvel dentro de su universo cinematográfico

Marvel Studios presenta a su personaje debutante en este universo de películas que ha acaparado la atención de millones desde el año 2008 tras el estreno de Iron Man. En este caso, Ms. Marvel será la primera superheroína con raíces musulmanas en aparecer en pantalla ampliando la diversidad de protagonistas de este multiverso.

Luego de la confirmación de su propia serie de Disney+ por Kevin Feige, Kamala Khan hará su aparición en la plataforma de streaming en la que relatará la historia de una adolescente muy fanática de los Avengers, en especial de la Capitana Marvel. Dicho gusto por estos héroes se debe a su difícil adaptación a la sociedad norteamericana en relación con sus creencias y costumbres.

Anteriormente se vio la caracterización de la niña en el video juego 'Marvel's Avengers' de la desarrolladora Crystal Dynamics, donde fue el personaje principal y cuya misión fue volver a reunir a los Vengadores después de un fatídico accidente en el que el Capitán América, presuntamente, había fallecido, no obstante, todo fue parte de un plan del villano principal 'Modok'.

Ms. Marvel será interpretada por la actriz canadiense Iman Vellani, quien hará su debut en las pantallas y, que además, regresará para la futura película 'The Marvels', donde coprotagonizará junto a la también artista Brie Larsson. Dicha cinta se lanzará en febrero de 2023 según las palabras del director de Marvel Studios en la última San Diego Comic Con.

La serie comenzará el 8 de junio luego de los estrenos de 'Doctor Strange: in the multiverse of madness' y de 'Moonknight' interpretado por el actor guatemalteco Oscar Isaac. Con esta producción, la casa de las ideas seguirá expandiendo sus personajes a diversas religiones y culturas como ya lo hizo anteriormente con 'Shang Shi: La leyenda de los diez anillos' entre otras películas.