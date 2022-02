¿Qué pasará con 'Spider-man'? Tom Holland anunció su retiro de la actuación

¡Nada de nervios, es algo temporal! El actor Tom Holland ha trabajado sin descanso los últimos años en la industria del cine, desde su participación en ‘Lo Imposible’ en el 2012 hasta 'Uncharted’ en el 2022, pasando por éxitos como 'Spiderman No Way Home', la película más esperada del 2021.

En los últimos 10 años el actor ha participado al menos en una película al año, por esta razón ha decidido tomarse un descanso temporal de la actuación.

No obstante, ya venía anunciándolo desde hace algunos meses, pero Holland por fin ha confirmado su retiro temporal en plena gira de promoción de 'Uncharted'. Hace unos meses, el actor también explicó que llevaba actuando desde que "apenas era un adolescente y que le gustaría probar a hacer algo diferente".

"Ni siquiera sé si quiero ser actor. Empecé a actuar cuando tenía 11 años y no he hecho nada más, así que me gustaría intentar hacer otras cosas".

Como uno de sus últimos proyectos, el joven británico tiene previsto grabar ‘The Crowded Room’, una serie para la plataforma de Apple, la cual contará con diez capítulos donde se mostrarán diferentes historias de personas que han aprendido a vivir con enfermedades mentales.

“Voy a grabar una serie para Apple, por lo que estoy muy contento. Pero puedo decir con seguridad que después de que termine esa serie, me tomaré un descanso”, comentó Holland en una entrevista con el medio local de ‘CinePop’.

Por otro lado, Tom también dio vida al famoso superhéroe de Marvel 'Spider-man', e integrado otros proyectos como ‘Dolittle’, ‘The Current War’, 'Cherry' y ‘El diablo a todas horas’.

Asimismo, el actor de 25 años aseguró que volverá de su descanso para protagonizar la cuarta entrega de la taquillera saga del superhéroe Spider-man, así que fanáticos de Marvel, pueden respirar con calma.