Actores de 'Spider Man No way home' recrean el famoso meme de la serie animada del Hombre Araña

A través de sus redes sociales, Sony Pictures compartió una foto en donde se ven Tom Holland , Andrew Garfield y Tobey Maguire interpretando a sus respectivos papeles de Spider Man, pero lo que más llamó la atención fue la imitación que realizaron sobre el famoso meme que se volvió viral.

Todo esto se debe al anuncio por parte de la productora de cine, que comunicó que 'Spider-Man: No way home' saldrá el próximo 22 de marzo en digital 4k y el 12 de abril en la versión Blue-Ray en físico. A esto se le acompaña el gran éxito que ha tenido esta tercera entrega de la trilogía producida entre Sony Pictures y Marvel Studios .

Publicidad

Ya son 1.80 billones de dólares en taquilla en todo el mundo, lo cual la convierte en la película más vista desde que se anunció la pandemia, superando entregas como 'Rápidos y Furiosos', 'Godzilla vs Kong', entre otros estrenos del 2021. Actualmente se sigue proyectando en diversas salas del país.

Publicidad

Te puede interesar: Tom Holland y Antonio Banderas triunfan en los cines de EEUU con 'Uncharted?

Sin duda, los fanáticos querían ver este momento inmortalizado en la pantalla grande, aunque no sucedió, sin embargo, la emoción fue tal al momento de la publicación, que muchas personas y portales digitales han reaccionado de gran manera y esperan contar con una tercera entrega de la trilogía individual de Andrew Garfield y la continuación del hombre araña de Tobey Maguire.

Publicidad

'Spider Man: No way home' dejó abierta la puerta del multiverso de Marvel y toda la continuación se verá reflejada en la próxima película de 'Doctor Strange In the multiverse of madness', la cual llegará a las salas de cine del país el 6 de mayo, cuyo adelanto fue tendencia y dejó las expectativas muy altas.

Ver más: