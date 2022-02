Viral: joven se hizo microblading en los labios y parece que la hubiera picado una abeja

A medida que se conocen nuevos tratamientos estéticos las personas empiezan a sentir más curiosidad por probarlos y lucir de una manera diferente a la que están acostumbrados. Tal es el caso de Jessie, una joven australiana que se volvió viral en redes sociales, luego de que decidiera contar a través de Tik Tok la anécdota que vivió en un centro estético.

Según informó, decidió practicarse un microblading, procedimiento que básicamente tiene como propósito maquillar permanentemente una determinada zona del rostro. Aunque es frecuente verlo en el área de las cejas, hay muchas celebridades que han empezado a usarlo en los labios para dar la ilusión de que siempre los tienen hidratados, exfoliados y jugosos.

Sin embargo, la joven se llevó una gran sorpresa al encontrarse con que el resultado estaba completamente alejado a lo que elle tenía en mente. Diferentes especialistas aprovecharon el espacio en los comentarios para asegurar que esta es una reacción normal que pueden llegar a experimentar algunos pacientes, por lo que es recomendable tener paciencia y esperar a que el efecto se vaya quitando con el paso del tiempo.

De inmediato, cientos de internautas empezaron a hacer comentarios graciosos sobre lo ocurrido: "ella no debería lucir así en el primer día... sí es como debería verse desde el quinto", "yo definitivamente no quiero lucir así", "parece muy doloroso", "Dios mío, alguien que por favor me etiquete en la actualización", "¿estás loca?", "cuántas abejas te comiste?", "hielo para esos labios", fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

