Viral: entró a una máquina de bronceo y quedó como Ross Geller, el personaje de 'Friends'

Cómo olvidar aquel episodio de 'Friends' en que Ross Geller decidió entrar a una máquina de bronceo y, por falta de coordinación, terminó siendo rociado varias veces por un solo lado del cuerpo hasta quedar de un color mucho más oscuro al que tiene naturalmente. Por difícil que parezca de creer, este mismo problema le ocurrió a una joven británica identificada como Eleanor Fletcher, quien se llevó una gran sorpresa al ver el resultado en el espejo y terminó siendo un fenómeno viral.

Mira también: Amarró con un cuerda a su esposo antivacunas y lo llevó a inmunizarse contra el COVID-19

Publicidad

Según informó en su cuenta de Tik Tok, donde reúne más de 22 mil seguidores, llegó a un centro estético para hacerse un pequeño retoque en la piel; sin embargo, por acatar al pie de la letra las indicaciones que le mencionaron al ingresar, terminó recibiendo seis veces la dosis por una sola parte.

"Así que entré en la cabina de bronceado, totalmente desnuda, dejé que la máquina de bronceado en spray impregnara mi cuerpo de abajo hacia arriba. Esperé pacientemente a que la máquina me dijera que me diera la vuelta. Seguí esperando", señaló.

Publicidad

Te puede interesar: Profesor de matemáticas busca trabajo en los semáforos de Pereira

Pese a que le reclamó a la asesora por no haber recibido el llamado, la trabajadora se mantuvo firme al señalar que sí se emitió un mensaje al interior del recinto para que la cliente tuviese la posibilidad de girarse y continuar con el proceso.

Publicidad

"Salgo de la cabina, me acerco a la señora de la recepción y le digo: 'Hola, la máquina me acaba de hacer tres veces solo en el frente. Bueno, en realidad seis porque es hacia abajo y hacia arriba. Solo el frente de mi cuerpo'", agregó; no obstante, la respuesta fue desalentadora.

Se conoce que Fletcher tuvo que esperar alrededor de dos semanas para que el producto se le quitara de la piel y cuando pidió que le reembolsaran el dinero por haber llevado a cabo un mal procedimiento, los administradores la acusaron de lo que lo hizo de adrede para que la sesión fuera completamente gratis.

Publicidad

Enfurecida, la joven tomó dos bebidas de una máquina de venta y salió sin pagarlas; sin embargo, se arrepintió a los minutos y canceló la deuda que tenía pendiente por vía telefónica.