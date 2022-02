Viral: amarró con un cuerda a su esposo antivacunas y lo llevó a inmunizarse contra el COVID-19

Un video viral que ha recorrido diferentes plataformas digitales como Twitter, YouTube y Tik Tok ha generado polémica entre los internautas, pues se logra ver el momento en el que una mujer de la tercera edad lleva a regañadientes a su pareja sentimental a vacunarse contra COVID- 19. La grabación a dividido opiniones entre quienes están de acuerdo en que se aplique la dosis para proteger a las personas que lo rodean y quienes consideran que es una decisión individual, que no debe ser transgredida.

“Un hombre amarrado para tomar la vacuna”, fue el mensaje que dejó un usuario en Tik Tok, junto al clip en donde se ve a un hombre sentado, mientras su esposa sostiene una cuerda para que no se le escape a la hora de que los trabajadores de la salud lleven el biológico y lo inyecten. La publicación reúne en la plataforma más de 2 millones de reproducciones y alrededor de 170 mil 'me gusta'. Además, ha sido replicado en otras redes por el valor de su contenido.

Se conoce que el hecho ocurrió en Río Largo, Brasil, y que el sujeto no quería vacunarse porque no estaba seguro, por lo que diferentes personas han expresado su desacuerdo con la situación, pues piensan que nadie debe ser obligado a introducir en su cuerpo sustancias que no consideran buenas para su propio organismo.

“Si fuese a la inversa, seguro que nadie se estaría riendo”, “no le encuentro la gracia a que unas personas obliguen a otras” o “nunca haría eso. Cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera. Estoy a favor de la vacuna, pero no de obligar a nadie”, fueron algunos de los mensajes que se lograron leer.