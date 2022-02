Viral: practicaron mal una decoloración y al ver los resultados le sugirieron usar peluca

La decoloración es uno de los procesos más invasivos a los que puede estar expuesto el cabello, pues, de no hacerse bien, puede terminar "trozándolo" y provocando que sea muy difícil recuperarlo. Tal es el caso en el que se encontró una mujer en México, quien decidió asistir a un salón de belleza para hacerse un cambio de look; sin embargo, nunca se imaginó que los resultados terminarían bajándole la autoestima.

"Mi cabello era prácticamente virgen, pedí unas mechas y cuál fue la sorpresa que me lo trozaron, se me cae a pedazos y la solución al problema es que me daban una peluca. Creen que una peluca puede solucionar este problema", fue parte de la denuncia que hizo la cliente a través de la cuenta de Instagram Mom to Mom Puebla.

El procedimiento, al parecer, se habría llevado a cabo en un establecimiento conocido como Studio S Salón que tiene su sucursal en Huexotitla, Puebla. De allí, que varios usuario hayan asegurado en las plataformas digitales que este lugar es popular porque carecen de personal especializado para realizar este tipo de tareas.

La mujer aseguró que esta es un daño no solo para su desarrollo profesional porque trabaja en una oficina atendiendo público, sino también a su parte psicológica, pues tiene sentimientos encontrados al verse en el espejo y también cundo sus hijos le preguntan la razón por la que tiene el cabello de esa forma.

"Tienen a gente con poca experiencia trabajando ahí, qué mal", "pésima calidad en el servicio. Me uno a tú queja, ojalá les cierren esos lugares que sólo muestran fotos de trabajos que ni son reales", "qué lástima, pero afortunadamente es cabello, volverá a crecer con el paso de los años gracias a Dios", "espero que pronto te den una solución justa", "no están capacitados y tienen demasiadas quejas", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la red social.