¿Multiverso de hechiceros? 'Doctor Strange 2' presentaría una variante más poderosa del héroe

El último tráiler del próximo cortometraje del UCM ' Doctor Strange in the multiverse of madness' reveló diversas versiones del protagonista interpretado por el británico Benedict Cumberbatch. No obstante, una presunta filtración podría haber confirmado una nueva versión del Hechicero Supremo ante las otras ya presentadas de manera oficial por parte la productora estadounidense.

Según una publicación en la que se aprecia uno de los juguetes oficiales del filme, este pudo haber revelado algo con lo que los fans del superhéroe llevan especulando y es la aparición de otra encarnación más del protector y maestro de las artes místicas. Tal imagen fue compartida por la juguetería 'Funko' y que por el momento confirma una nueva variante que hasta el momento no se sabía nada de ella.

Supreme Strange’s Funko Pop! figure has been revealed! #MultiverseOfMadness pic.twitter.com/xZ5DUcJUfg — Doctor Strange 2 Updates (@DrStrangeUpdate) March 1, 2022

La imagen ha generado miles de comentarios por parte de los fans que aseguran que no sabían o habían visto esa versión del personaje, esto debido a su apariencia de capa azul y canas muy pronunciadas, algo muy diferente a las ya vistas, ya sea en el corto que promociona la película o en entregas y series anteriores.

Esta no es la única novedad de la cinta, debido a que Marvel ha publicado un nuevo teaser en el que anuncia que la fecha de estreno se está acercando cada vez más. En este nuevo adelanto puede verse al Doctor Strange junto a sus compañeros de batalla Wong, la Bruja Escarlata o el que se prevé sea el antagonista, el Varon Mordo, sumado a él, la criatura Shuma Gorath luchando contra el mago de la calle Bleecker.

'Doctor Strange en el multiverso de la locura' llegará el próximo 5 de mayo a las salas de cine y en ella se podrá ver las consecuencias de todo lo ocurrido en la cinta de 'Spider-Man: No Way Home', en la que por petición de Peter Parker, se generó una grieta en el multiverso generando un quiebre en las líneas temporales del Universo Cinematográfico de Marvel.