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Qué pasó con las trillizas Infante, las modelos de 'El Precio es Correcto' - CaracolTV

Las tres hermanas alcanzaron gran popularidad en Colombia en 2011 junto a los trillizos López gracias al programa presentado por Iván Lalinde y Bernardo Duque. Esto se sabe de ellas.

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Qué fue de la vida de las trillizas Infante, modelos de 'El Precio es Correcto': conócelas

Las tres hermanas alcanzaron gran popularidad en Colombia en 2011 junto a los trillizos López gracias al programa presentado por Iván Lalinde y Bernardo Duque. Esto se sabe de ellas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Qué fue de la vida de las trillizas Infante, de 'El Precio es Correcto'.
Qué fue de la vida de las trillizas Infante, de 'El Precio es Correcto'.
Foto: 'El Precio es Correcto'.