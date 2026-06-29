Qué fue de la vida de las trillizas Infante, modelos de 'El Precio es Correcto': conócelas

Uno de los programas más recordados por los colombianos es 'El Precio es Correcto', formato que fue lanzado en 2011 y que se convirtió en una de las apuestas de entretenimiento de la televisión nacional. Durante sus emisiones, el programa contó con la participación de Gary, Jossimar y Willie, conocidos como los hermanos López, así como también con Sofía, Daniela y Eugenia Infante, quienes integraban el grupo de modelos.

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Junto a Iván Lalinde y Bernie, estos seis personajes tenían la función de presentar los productos cuyos precios debían adivinar los participantes para avanzar dentro de la competencia. De esta manera, se convirtieron en rostros recurrentes del formato y acompañaron a los televidentes en distintas dinámicas del programa.

Qué fue de la vida de las hermanas Infante de 'El Precio es Correcto'

Tras su paso por la televisión, las hermanas Infante se alejaron del mundo del espectáculo y han mantenido un perfil bajo en el ámbito público. De hecho, sus últimas publicaciones en Facebook datan de 2015, periodo en el que compartieron contenidos relacionados con viajes realizados en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.

Así se ve en la actualidad Eugenia, una de las hermanas Infante de 'El Precio es Correcto'. Foto: LinkedIn Eugenia Infante Vásquez/ Caracol Televisión.

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Asimismo, en esas publicaciones se mantenían en contacto con su comunidad y mostraban algunos momentos de su vida cotidiana. Aunque durante su participación en televisión tuvieron presencia constante en pantalla, posteriormente dejaron de figurar de manera frecuente en redes sociales y espacios públicos.

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Las hermanas nacieron un 12 de julio y participaron en 'El Precio es Correcto' entre 2013 y 2014. Sin embargo, actualmente existe poca información disponible sobre sus actividades personales y profesionales.

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De las tres hermanas, quien registra información pública más reciente es Eugenia Infante Vásquez. Según su perfil profesional en LinkedIn, permanece activa en esa plataforma y desarrolla su carrera en España. Actualmente trabaja en áreas relacionadas con administración contable, operaciones, gestión de procesos y transformación digital en Cataluña, lugar donde reside.

En su perfil profesional se puede leer: "Me interesa especialmente seguir creciendo en roles donde pueda combinar mi experiencia administrativa con la mejora de procesos y la digitalización para ayudar a las empresas a trabajar de forma más eficiente".

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Por otra parte, no se conoce mayor información pública sobre Sofía y Daniela Infante.