A qué hora juega Colombia VS. Congo este 23 de junio; cambio en la programación del martes

Caracol Televisión realizará modificaciones en su programación habitual este martes 22 de junio con el fin de transmitir uno de los encuentros que genera expectativa entre los seguidores de la Selección Colombia en el marco del Mundial de Fútbol FIFA 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

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Durante la jornada de la mañana y la tarde, la programación del canal se mantendrá sin cambios. En ese sentido, los televidentes podrán seguir viendo los espacios que habitualmente integran la parrilla, entre ellos 'Día a Día', 'María la del Barrio', Noticias Caracol, 'Tormenta de Pasiones', 'Efé', 'El Juego de mi Destino' y una nueva emisión de Noticias Caracol.

Sin embargo, los ajustes comenzarán en la franja nocturna debido a la transmisión del compromiso deportivo. De acuerdo con la programación anunciada, Noticias Caracol se emitirá entre las 7:00 p.m. y las 8:00 p.m. Posteriormente, el canal dará paso al partido entre Colombia y la República del Congo, el cual ocupará la señal hasta las 11:00 p. m.



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Una vez finalice el encuentro, la programación continuará con una edición de 30 minutos de Noticias Caracol. Después, los televidentes podrán seguir la información relacionada con la competencia internacional a través de Así va el Mundial, espacio que también tendrá una duración de media hora.

Como consecuencia de estos cambios en la parrilla de programación, algunos de los contenidos previstos para la noche no serán emitidos en su horario habitual. Entre ellos se encuentra 'A Otro Nivel', formato presentado por Cristina Hurtado y que cuenta con la participación de Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander como jurados.

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Cabe señalar que el programa musical se encuentra actualmente en la etapa final de su temporada. No obstante, debido a la cobertura especial del Mundial de Fútbol FIFA 2026, su emisión quedará suspendida durante esta jornada.

De igual manera, la novela 'Vecinos' con Robinson Díaz, Flora Martínez, Sara Corrales y más actores colombianos tampoco hará parte de la programación de este martes en la franja nocturna. Así, la señal del canal estará enfocada principalmente en la transmisión del encuentro de balompié.

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