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Partido Colombia VS. Congo HOY 22 de junio: hora y dónde verlo en televisión - CaracolTV

Estos son los programas que cederán su espacio temporalmente para que los televidentes puedan vivir la fiebre del fútbol correspondiente al Mundial 2026.

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A qué hora juega Colombia VS. Congo este 23 de junio; cambio en la programación del martes

Estos son los programas que cederán su espacio temporalmente para que los televidentes puedan vivir la fiebre del fútbol correspondiente al Mundial 2026.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Cómo queda la programación de seste 23 de junio por el partido Colombia VS. Congo.
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Foto: Caracol Televisión.