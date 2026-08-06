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‘Yo Me Llamo Rocío Dúrcal’ es estilista y contó lo que hizo para parecerse a la cantante - CaracolTV

La doble interpretó ‘Se me olvidó otra vez’ y recibió comentarios positivos por su elegancia y preparación. Además, explicó los cambios físicos que realizó para acercarse a la imagen de la española.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Rocío Dúrcal’ es estilista y contó lo que hizo para parecerse a la cantante

La doble interpretó ‘Se me olvidó otra vez’ y recibió comentarios positivos por su elegancia y preparación. Además, explicó los cambios físicos que realizó para acercarse a la imagen de la española.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de ago, 2026
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‘Yo Me Llamo Rocío Dúrcal’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Rocío Dúrcal’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.