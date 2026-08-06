‘Yo Me Llamo Rocío Dúrcal’ es estilista y contó lo que hizo para parecerse a la cantante

En el capítulo 13 de 'Yo Me Llamo', la participante que imita a Rocío Dúrcal fue la segunda en subir al escenario para presentar la canción 'Se me olvidó otra vez', uno de los temas más conocidos de la artista española. Tras su actuación, recibió comentarios de los jurados, quienes reconocieron su dedicación, pero también le hicieron observaciones sobre su interpretación.

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Antes de conocer el veredicto, la concursante habló sobre el trabajo que ha realizado para acercarse cada vez más al personaje. Explicó que es estilista y que ha hecho varios cambios en su imagen para lograr un mayor parecido con la cantante. Entre ellos, mencionó que se depiló las cejas, modificó su peinado y que está completamente comprometida con construir una versión más cercana a Rocío Dúrcal.

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Durante la devolución, los jurados coincidieron en que su presentación mostró esfuerzo, aunque todavía hay aspectos que requieren mayor trabajo. Uno de los puntos que más llamó la atención fue el acento, una característica representativa de la intérprete original.



Amparo Grisales aseguró que todavía no suena tan española como Rocío Dúrcal, por lo que le recomendó seguir trabajando en ese detalle para fortalecer la construcción del personaje. La observación estuvo enfocada en lograr una mayor similitud con la artista que busca imitar.

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Por su parte, Elder Dayán también compartió su análisis y consideró que a la presentación le faltó mucha más fuerza interpretativa. Según su apreciación, la concursante necesita imprimir una mayor intensidad a la canción para transmitir mejor la esencia de la artista original.

A pesar de las observaciones realizadas por el jurado, la participante consiguió una nueva oportunidad dentro de la competencia. Los evaluadores coincidieron en que existe potencial para continuar evolucionando, siempre y cuando mantenga la disciplina y continúe practicando los aspectos que le fueron señalados.

Al momento de conocer la calificación, la doble recibió tres estrellas verdes y una roja, un resultado que le permitió seguir en competencia y demostrar que puede fortalecer su personaje en las próximas galas.

Con este veredicto, la imitadora continuará preparándose para sus siguientes presentaciones, en las que buscará acercarse aún más a la voz, el acento y la fuerza interpretativa que caracterizaron a Dúrcal.

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