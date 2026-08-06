Presentadoras debaten si ‘Yo Me Llamo Bad Bunny’ acertó al hacer su interpretación entendible

El escenario de 'Yo Me Llamo' volvió a recibir a uno de los artistas más reconocidos de la música urbana. En esta oportunidad, el participante que imita a Bad Bunny presentó 'Tití me preguntó', una de las canciones más populares del cantante puertorriqueño, logrando una respuesta favorable por parte del jurado.

Desde el inicio de su presentación, el imitador mostró seguridad sobre el escenario y mantuvo la energía que caracteriza al intérprete original. Además de ejecutar la coreografía y recorrer el escenario, buscó mantener el estilo que ha convertido a Benito en una de las figuras más importantes del género urbano.



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Al finalizar la interpretación, llegaron los comentarios de los jurados, quienes coincidieron en resaltar varios aspectos de la presentación. Amparo Grisales destacó que el concursante tiene mucha energía y una presencia escénica que logra captar la atención del público durante toda la actuación.

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Además, la jurado señaló que administra muy bien el aire, una habilidad importante para interpretar una canción como 'Tití me preguntó', que exige mantener un ritmo constante mientras se canta.





Todos resaltaron que, durante la presentación, algunas palabras sí se entendieron, un aspecto que valoró positivamente dentro de la propuesta del participante.

Elder Dayán fue directo en su evaluación y aseguró que el concursante sí se llama Bad Bunny, una afirmación con la que expresó que encontró similitudes suficientes entre el imitador y el artista original. Su comentario reflejó la buena impresión que le dejó la presentación.

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A esa opinión se sumó César Escola, quien también coincidió con Elder y respaldó la idea de que el participante logró representar de manera convincente al cantante puertorriqueño sobre el escenario.

Los comentarios positivos evidenciaron que el concursante continúa consolidando su personaje dentro de la competencia, apoyándose en elementos como la actitud, la presencia escénica y el manejo vocal para acercarse al estilo de Bad Bunny.

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