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Presentadoras debaten si ‘Yo Me Llamo Bad Bunny’ acertó al hacer su interpretación entendible - CaracolTV

El imitador presentó la canción ‘Tití me preguntó’. Aunque tuvo observaciones sobre algunas palabras que sí se entendieron, el jurado destacó su energía y manejo del aire durante la interpretación.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Presentadoras debaten si ‘Yo Me Llamo Bad Bunny’ acertó al hacer su interpretación entendible

El imitador presentó la canción ‘Tití me preguntó’. Aunque tuvo observaciones sobre algunas palabras que sí se entendieron, el jurado destacó su energía y manejo del aire durante la interpretación.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de ago, 2026
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‘Yo Me Llamo Bad Bunny’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Bad Bunny’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.