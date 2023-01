Greeicy Rendón relata sus más secretas historias de amor y éxito

Greeicy Rendón habló para una entrevista con la Revista Vea en la que confesó que cuando comenzó con el sueño de ser cantante, fue rechazada la primera vez que se presentó a un reality que buscaba jóvenes con talento para cantar.

Posteriormente, su familia decidió obligarla a presentarse nuevamente con lo cual ella no estaba muy conforme porque no quería volver a recibir un "no" como respuesta.

Publicidad

“Digamos que fui un poquito obligada. Lo hice con emoción y nervios, pero no quería que me dijeran otra vez ‘no’. Creo que seguir la intuición de mi familia fue de muy buena suerte, ahí fue donde todo empezó”, afirma la caleña.

Además, cuando su carrera como actriz se encontraba en el mejor momento, la artista decidió alejarse completamente de eso para dedicarse de lleno a la música, dejando desconcertada a la gente que percibió eso como una "locura".

Cabe recordar que Greeicy y Mike llevan cinco años juntos, por lo que la caleña mencionó que el amor es el tercer gran momento que le cambió la vida para siempre.

Si quieres conocer más detalles sobre la carrera artística de Greeicy y sobre los planes de boda con Mike Bahía, adquiere la Revista Vea

Publicidad

Publicidad

Mira también: