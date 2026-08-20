Cuánto costaron las joyas que Georgina Rodríguez lució en su boda con Cristiano Ronaldo

Una de las bodas más esperadas del año era sin duda la del jugador del Portugal y de la modelo argentina, quienes se comprometieron exactamente un año antes del matrimonio. Aunque muchos fanáticos esperaban un excéntrica celebración, llena de invitados y con una gran decoración, los famosos sorprendieron al mostrar que fue un evento pequeño e íntimo al que únicamente asistieron sus cinco hijos.

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Cuánto costaron las joyas que lució Gerogina Rodríguez en su boda

A pesar de lo sencilla que fue la celebración, los fanáticos no pasaron por alto las joyas y el atuendo que presumió la socialité en las fotografías. Fue Gucci la marca encargada de vestir a la pareja y a sus hijos teniendo en cuenta que fue la casa en la que se conocieron los novios, cuando ella trabajaba como vendedora, e iniciaron su historia de amor.

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Por otro lado, se ha conocido que Rodríguez portó un collar y unos aretes de Chopard Garden of Kalahari, accesorios que está valorados en aproximadamente 50 millones de dólares, que en pesos colombianos sería alrededor de 150 mil millones de pesos, de acuerdo con los datos difundidos por el medio Page Six.





El accesorio cuenta con un diamante principal de 50 quilates la piedra central; sin embargo, en total fueron 250 quilates de diamante sobre el cuerpo de la esposa de CR7.

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La historia de esta pieza se remonta al 2017, cuando lo encontraron en la mina Karowe de Botsuana y decidieron bautizarlo The Queen of Kalahari. Fue Caroline Scheufele, directora creativa de la marca, quien decidió transformarlo en 23 diamantes dividido en 6 piezas que están diseñadas en modelo de flor.

En 2026, durante la Met Gala, Beyoncé lució el mismo collar de Rodríguez, pero sin las piezas desmontables, lo que ha convertido al accesorio en uno de los más deseados y lujosos del mercado.

A esto se le suman otros accesorios como las sortijas de matrimonio de oro liso, la pulsera y la sortija de compromiso, que tiene un valor de 5 millones de dólares aproximadamente.

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Es necesario mencionar que la argentina habría accedido a firmar un acuerdo prenupcial para salvaguardar la fortuna de ambos y evitar conflictos legales ante un posible caso de divorcio.