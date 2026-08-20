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Cuánto costó el collar que Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, usó en su boda - CaracolTV

La pareja contrajo matrimonio el pasado 11 de agosto y emocionó a sus seguidores al mostrar las fotos de la ceremonia. Aunque la boda fue privada, la novia lució unas lujosas joyas.

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Cuánto costaron las joyas que Georgina Rodríguez lució en su boda con Cristiano Ronaldo

La pareja contrajo matrimonio el pasado 11 de agosto y emocionó a sus seguidores al mostrar las fotos de la ceremonia. Aunque la boda fue privada, la novia lució unas lujosas joyas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Cuánto costaron las joyas que usó Georgina Rodríguez en su matrimonio con Cristiano Ronaldo.
Cuánto costaron las joyas que usó Georgina Rodríguez en su matrimonio con Cristiano Ronaldo.
Foto: GettyImages.