Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Destinos Cruzados
Capítulo 52 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

A qué hora juega Colombia vs. Perú y si darán ‘Yo Me Llamo mini’ en Caracol

A qué hora juega Colombia vs. Perú y si darán ‘Yo Me Llamo mini’ en Caracol Televisión. Detalles de cómo queda la programación del martes 6 de octubre por el partido.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A qué hora juega la Selección Colombia vs. Perú y si darán ‘Yo Me Llamo Mini’ en Caracol

Los televidentes podrán seguir todas las emociones del partido a través del Gol Caracol, por la señal principal de Caracol Televisión, razón por la que la programación tendrá algunos cambios.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 5 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Jhon Arias en la Selección Colombia
Jhon Arias en la Selección Colombia
Foto: Getty Images