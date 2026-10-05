A qué hora juega la Selección Colombia vs. Perú y si darán ‘Yo Me Llamo Mini’ en Caracol

La Selección Colombia se enfrentará a su similar de Perú este martes 6 de octubre, y los colombianos podrán disfrutar de la previa, el partido y el análisis posterior desde las 6:15 de la tarde, por el Gol Caracol. Por este motivo, la emisión central de Noticias Caracol cederá su espacio a la transmisión del partido.

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‘Destinos Cruzados’, una de las novelas turcas que se transmite en la tarde, terminará antes de lo habitual para darle paso a todas las emociones del juego, mientras que el resto de la programación se mantiene.

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¿Darán ‘Yo Me Llamo Mini’ 2026 por partido de Colombia contra Perú?

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Sí. El segundo capítulo de ‘Yo Me Llamo Mini’ se transmitirá apenas se termine el juego de la Selección Colombia e irá hasta las 10:15 de la noche. Posteriormente, los televidentes podrán seguir disfrutando de ‘María, la caprichosa’, ‘Rafael Orozco, el ídolo’ y terminar bien informados con la última edición de Noticias Caracol.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

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El equipo cafetero volverá a las canchas en noviembre de 2026, para enfrentar la doble fecha Fifa contra Chile. El primer juego se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre, en el en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, de Cali, mientras que el segundo partido se hará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, el martes 17 de noviembre.

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La Selección Colombia viene de dos partidos amistosos en los que ha conseguido un empate y una derrota, contra México y Paraguay, respectivamente. El partido contra Perú servirá para que Néstor Lorenzo siga probando nuevos jugadores, luego de que referentes como Juan Fernando Quintero y James Rodríguez anunciaran su retito de la ‘Tricolor’.

