‘Yo Me Llamo’ estrena nueva etapa con la búsqueda del doble exacto versión mini

Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán están listos para encontrar al doble exacto versión mini. A partir de hoy, después de la emisión central de las 7:00 p.m., prepárese para el inicio de la nueva etapa de ‘Yo me llamo’ y disfrute del regreso del lobo más simpático y querido por los colombianos, Aurelio Cheveroni.

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Después del gran éxito de la temporada pasada, 'Yo me llamo mini' regresa cargada con mucho más talento. Una etapa pequeña en tamaño, pero grande en talento, donde los niños harán de las suyas.

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Esta vez, los 20 mejores imitadores de esta temporada, que continúan en competencia, tendrán la misión de ayudar a formar a los 20 mejores mini imitadores de Colombia. Su reto será poner en práctica todo lo que han aprendido en la Escuela para que los más pequeños se conviertan en grandes imitadores.

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De esta manera, cada participante apadrinará a un imitador mini con la intención de convertirlo en el doble exacto de su artista favorito.





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Para esta nueva etapa, el inolvidable y más querido Aurelio Cheveroni, el famoso lobo rojo del 'Club 10', regresa para unirse al selecto y exigente jurado: Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán Díaz.

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¡Una vez finalice esta etapa, prepárese para la gran final de Yo me llamo!

¿Cuándo inicia ‘Yo Me Llamo Mini’ en Caracol Televisión?

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Yo me llamo mini, una etapa pequeña en tamaño, pero grande en talento, donde los niños harán de las suyas. Gran estreno esta noche, después de Noticias Caracol de las 7:00 p. m.