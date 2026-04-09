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Qué grupo de ‘A Otro Nivel’ es el mejor y está en peligro: va a Ditu nuevamente - CaracolTV

Notas Cruzadas fue elegido el mejor grupo y su líder asumió una decisión clave al asignar canciones, mientras Gente que canta quedó en riesgo y deberá ir a estudios Ditu.

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El mejor grupo de ‘A Otro Nivel’ toma el control y otro va a Ditu nuevamente

Notas Cruzadas fue elegido el mejor grupo y su líder asumió una decisión clave al asignar canciones, mientras Gente que canta quedó en riesgo y deberá ir a estudios Ditu.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de abr, 2026
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