El mejor grupo de ‘A Otro Nivel’ toma el control y otro va a Ditu nuevamente

En un nuevo episodio de 'A Otro Nivel', los jurados definen cuál es el grupo que se posiciona como el mejor de la jornada y cuál queda en riesgo de eliminación. Tras evaluar las presentaciones, determinan que Notas Cruzadas es el grupo que alcanza el nivel más alto en esta etapa de la competencia.

Con este resultado, Canela, como líder de Notas Cruzadas, asume una responsabilidad clave dentro de la dinámica del programa. Su rol consiste en asignar las canciones que interpretarán los grupos en el siguiente reto, lo que puede influir en el desarrollo de la competencia.



El primer paso es elegir la canción para su propio equipo. Canela selecciona “Un beso y una flor”, decisión que genera reacciones entre los demás participantes, ya que varios esperaban interpretar ese tema. Luego continúa con la asignación para los otros grupos.

Para Colombian Crew, elige “Nadie como ella”. En el caso de Gente que canta, define que deberán preparar “No se va”. Finalmente, a Cuatro en línea les corresponde “No te contaron mal”. Con esta distribución, cada grupo queda con un repertorio definido de cara al siguiente desafío.



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Este es el grupo de 'A Otro Nivel' en peligro

Posteriormente, los jurados anuncian cuál es el grupo que entra en peligro. Tras la deliberación, determinan que Gente que canta debe ir nuevamente a los estudios Ditu. Esta instancia implica preparar una presentación en formato de concierto en la calle, donde buscarán mantenerse en la competencia.

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Frente a esta decisión, los integrantes del grupo reaccionan de distintas maneras. Camill, su líder, asume el resultado como un reto dentro del proceso y una oportunidad para continuar avanzando en su formación artística. Otras integrantes expresan inconformidad con la situación y consideran que el grupo ha enfrentado varias dificultades dentro del programa.

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Durante este momento, también se evidencian emociones entre las participantes. Una de ellas se muestra afectada al pensar en el proceso que ha llevado dentro del programa y en lo que representa para su entorno familiar. Otra integrante manifiesta sentirse agotada por la dinámica de la competencia y menciona la posibilidad de dejar el proceso.

Con estos resultados, la competencia avanza hacia una nueva etapa en la que los grupos deberán preparar sus próximas presentaciones con las canciones asignadas, mientras Gente que canta se enfoca en su reto en los estudios Ditu para evitar la eliminación.

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