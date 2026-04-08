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Qué grupo de ‘A Otro Nivel’ es el mejor: recibe ovación del jurado y se lleva el privilegio - CaracolTV

Con una puesta en escena sólida y matices bien logrados, Los Cuadrafónicos emocionaron al jurado, que los eligió como el mejor grupo y les dio ventaja para definir la siguiente ronda.

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El mejor grupo de ‘A Otro Nivel’ recibe ovación del jurado y se lleva el privilegio

Con una puesta en escena sólida y matices bien logrados, Los Cuadrafónicos emocionaron al jurado, que los eligió como el mejor grupo y les dio ventaja para definir la siguiente ronda.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 8 de abr, 2026
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