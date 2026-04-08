El mejor grupo de ‘A Otro Nivel’ recibe ovación del jurado y se lleva el privilegio

En una nueva jornada de competencia, Los Cuadrafónicos se posicionan como el mejor grupo de la noche en ‘A Otro Nivel’, luego de su presentación ante el jurado. La agrupación interpreta una canción con la que realiza un recorrido por sus inicios, recordando el proceso que han vivido desde el comienzo de sus carreras. Durante el número, el grupo desarrolla una propuesta en la que organiza las voces y distribuye los momentos musicales de manera coordinada.

Al finalizar su presentación, los jurados se ponen de pie y reaccionan con aplausos. La decisión se da después de evaluar aspectos como el manejo de los matices, la coherencia en la interpretación y la evolución que han mostrado a lo largo de la competencia. En esta etapa, se tiene en cuenta también la forma en que los participantes han incorporado las observaciones hechas en presentaciones anteriores.



Tras la deliberación, el jurado anuncia que Los Cuadrafónicos son el mejor grupo de la noche. Con este resultado, obtienen un privilegio dentro de la dinámica del programa. Andrea, en su rol de líder, asume la responsabilidad de elegir las canciones que deberán interpretar los demás grupos en la siguiente ronda.

El primer paso es definir la canción que interpretará su propia agrupación. Para esta nueva presentación, selecciona ‘Despacito’. Posteriormente, continúa con la asignación para sus contrincantes. Para El Cuartetazo elige ‘Si no me falla el corazón’. En el caso de Tropi Four, la canción asignada es ‘Qué agonía’. Para Four to Sing define ‘Hoy ya me voy’, mientras que a Trébol de Cuatro le corresponde ‘No dejemos que muera el amor’.





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La elección de canciones forma parte de una estrategia dentro del formato del programa, en la que el grupo ganador puede influir en el desarrollo de la siguiente fase. Cada agrupación deberá preparar su nueva interpretación a partir del tema asignado, lo que implica ajustes en estilo, arreglos vocales y puesta en escena.

Con esta decisión, se establece el rumbo de la próxima ronda, en la que los grupos regresan al escenario con repertorios definidos por sus competidores. Entretanto, Los Cuadrafónicos avanzan con la ventaja obtenida, luego de una presentación que les permite destacarse en esta etapa de la competencia.

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