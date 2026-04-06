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Qué grupo de ‘A Otro Nivel’ es el mejor: la líder obtiene un privilegio - CaracolTV

Cola de Lagarto es nombrado el mejor grupo de la noche al tener un destacado manejo en su puesta en escena y técnica vocal. Luixa obtiene el privilegio de elegir las canciones de sus contrincantes.

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Se conoce al mejor grupo de 'A Otro Nivel' de la noche y la líder obtiene un privilegio

Cola de Lagarto es nombrado el mejor grupo de la noche al tener un destacado manejo en su puesta en escena y técnica vocal. Luixa obtiene el privilegio de elegir las canciones de sus contrincantes.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 6 de abr, 2026
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