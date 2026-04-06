Se conoce al mejor grupo de 'A Otro Nivel' de la noche y la líder obtiene un privilegio

En el desarrollo de una nueva jornada en ‘A Otro Nivel’, los jurados dan a conocer sus decisiones frente al mejor grupo de la noche y el grupo en peligro. Tras evaluar las presentaciones, anuncian que Cola de Lagarto es el mejor grupo de la noche velada. Con este resultado, Luixa, líder de la agrupación, accede a un privilegio que impacta la siguiente fase de la competencia.

En el escenario, la presentadora Cristina Hurtado informa sobre el beneficio obtenido. La dinámica consiste en asignar las canciones que interpretarán los demás grupos en sus próximas presentaciones. Antes de tomar decisiones sobre sus contrincantes, Luixa debe seleccionar el tema que interpretará junto a su equipo.



Entre las opciones disponibles se encuentran 'Rebelde', 'La primera cita', 'Eres tú' y 'Dile a ella'. Luixa escoge Rebelde para Cola de Lagarto. Posteriormente, asigna 'La primera cita' a Macondo Sound System, 'Eres tú' a Los Vozarrones y 'Dile a ella' a Cu4rz, definiendo así el repertorio que cada grupo deberá preparar.

Con respecto a su presentación, el grupo trabaja en la estructura de la coreografía, el control de la respiración y la afinación durante la interpretación. Estos elementos forman parte de la preparación previa a su salida al escenario.





Durante la presentación, el grupo ejecuta la canciónelegida por Luixa, 'Ni rosas ni juguetes', con una propuesta que integra movimiento y canto. Al finalizar, los jurados realizan sus observaciones sobre lo visto en tarima. Señalan que el grupo mantiene cohesión entre sus integrantes y logra evidenciar su capacidad vocal en conjunto.

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También destacan que la presentación se desarrolla de manera continua, con una ejecución que combina desplazamientos y partes vocales. En cuanto a la puesta en escena, identifican coordinación entre los integrantes y una estructura definida durante la interpretación.

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Sin embargo, los jurados indican que existen aspectos por ajustar. Mencionan que en un momento de la presentación se presenta un olvido en la letra por parte de una integrante, lo que genera una variación dentro de la ejecución. A partir de este hecho, recomiendan mantener la concentración durante toda la interpretación.

Finalmente, frente a la posibilidad de un cambio en el liderazgo del grupo, los jurados consideran que la estructura actual debe mantenerse. De esta manera, Luixa continúa como líder de Cola de Lagarto para las siguientes etapas de la competencia, mientras el grupo se prepara para enfrentar los nuevos retos establecidos tras la asignación de canciones.

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