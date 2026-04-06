El grupo en peligro de ‘A Otro Nivel’ queda en shock frente a la decisión de los jurados

Los jurados de ‘A Otro Nivel’ anuncian cuál es el grupo en peligro de la jornada y determinan que Cu4rz debe dirigirse a los estudios Ditu para preparar el concierto en la calle. La decisión genera una reacción inmediata entre sus integrantes, quienes manifiestan sorpresa ante el resultado, ya que consideran que su presentación en el escenario cumple con lo esperado dentro de la competencia.

Miguel, uno de los participantes, evidencia su asombro frente a la decisión, al considerar que el desempeño del grupo había sido adecuado. A pesar de esta percepción interna, el veredicto se mantiene y el grupo debe asumir el nuevo reto que implica continuar en riesgo dentro del programa.



Antes de su presentación, comienzan a surgir inconvenientes dentro de Cu4rz. Una de las integrantes, Isbell, expresa incomodidad con el género elegido para la presentación, que en esta ocasión corresponde al vallenato. Aunque el grupo ha interpretado diferentes estilos musicales a lo largo de la competencia, la participante manifiesta su negativa a continuar con esta canción debido a una experiencia personal de su pasado que le genera rechazo hacia ese género.

Esta situación afecta la dinámica del grupo, ya que deben reorganizar su preparación mientras enfrentan diferencias internas relacionadas con la elección musical. A pesar de ello, avanzan con el proceso requerido para su siguiente presentación frente a los jurados.





Tras su paso por el escenario, los jurados entregan su retroalimentación sobre el desempeño de Cu4rz. Reconocen que la propuesta presentada logra una interpretación actoral clara y destacan el ensamble entre los integrantes durante la ejecución. Sin embargo, también señalan la necesidad de controlar algunos aspectos de la actuación para evitar excesos que puedan afectar el resultado final.

Publicidad

Mira también: El grupo eliminado de ‘A Otro Nivel’ tiene conflictos internos y recibe fuertes críticas

En cuanto a la estructura del grupo, los jurados evalúan la posibilidad de realizar cambios en el liderazgo, pero concluyen que no es necesario modificar a la líder actual, Kelly. Consideran que su rol se mantiene dentro de lo esperado para el funcionamiento del equipo.

Publicidad

No obstante, expresan dudas frente al género escogido para la presentación, indicando que no todos los integrantes se muestran completamente integrados en este estilo musical. Este aspecto se convierte en un punto a trabajar de cara a los próximos retos.

Con este panorama, Cu4rz asume su posición como grupo en peligro y se prepara para enfrentar la siguiente etapa de la competencia, en la que deberán demostrar su capacidad de adaptación y cohesión en un nuevo escenario.

Mira también: Este es el primer grupo de ‘A Otro Nivel’ eliminado: falta de conexión los dejó por fuera

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

