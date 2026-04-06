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Qué grupo de ‘A Otro Nivel’ quedó en peligro: queda en shock frente a la decisión de jurados - CaracolTV

Cu4rz es el grupo en peligro, de manera que deben ir a los estudios Ditu y preparar su concierto en la calle; Miguel se asombra de esto debido a que piensa que tuvieron una actuación destacada.

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El grupo en peligro de ‘A Otro Nivel’ queda en shock frente a la decisión de los jurados

Cu4rz es el grupo en peligro, de manera que deben ir a los estudios Ditu y preparar su concierto en la calle; Miguel se asombra de esto debido a que piensa que tuvieron una actuación destacada.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de abr, 2026
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