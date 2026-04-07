El mejor grupo de ‘A Otro Nivel’ logra superar diferencias y toma la ventaja

Flow Session es elegido como el mejor grupo de la noche en ‘A Otro Nivel’, una decisión que llega después de su presentación en la que muestran avances en su proceso como equipo. Antes del veredicto, los integrantes evidencian que han logrado reducir sus diferencias y mejorar la comunicación, lo que les permite ajustarse a las exigencias del reto y fortalecer su propuesta musical.

Tras su presentación, el jurado destaca aspectos relacionados con la interpretación del grupo, señalando que logran transmitir emoción y sostener cambios de tonalidad durante la canción. También resaltan el manejo escénico y la incorporación de un elemento visual en su puesta en escena, como el uso de un antifaz, que se integra al concepto del show. En cuanto a lo vocal, reconocen el trabajo en las armonías y el comportamiento de las voces dentro de la agrupación, aunque mencionan la necesidad de mejorar el acople en los cierres de las presentaciones.



El grupo es descrito como versátil dentro de la competencia, debido a su capacidad de adaptarse a distintos géneros musicales en cada aparición. Esta característica se evidencia nuevamente en el escenario, donde presentan una propuesta distinta a las anteriores, consolidando su avance dentro del programa.

Con base en estos elementos, el jurado decide que Flow Session se encuentra en el nivel más alto de la competencia en esta jornada. Como parte del reconocimiento, su líder, Camille, recibe el privilegio de asignar las canciones que deberán interpretar los demás grupos en el siguiente reto.





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En primer lugar, Camille selecciona la canción “Regresa a mí” para su propio grupo, una decisión que es bien recibida por los integrantes, quienes manifiestan conformidad con la elección. Posteriormente, asigna a Four for Flow el tema “El aventurero”, mientras que a The Beat Voice le corresponde “La quiero a morir”.

Para Tropa Sonora, la líder de Flow Session escoge “El perdón”, y finalmente, el grupo Ni son de Marte Ni son de Venus recibe la canción “Amores extraños”. Con esta distribución, queda definido el rumbo del siguiente desafío dentro del programa.

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Adicionalmente, tras evaluar el desempeño interno del grupo, el jurado decide mantener a Camille como líder de Flow Session. Esta determinación se basa en el proceso que ha llevado el equipo bajo su dirección y en la forma en que han gestionado los cambios recientes.

De esta manera, Flow Session no solo obtiene el reconocimiento de la noche, sino que también asume un rol clave en el desarrollo del próximo reto, al influir directamente en las condiciones que enfrentarán sus competidores.

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