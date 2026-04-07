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Qué grupo de ‘A Otro Nivel’ es el mejor: logra superar diferencias y toma la ventaja - CaracolTV

Flow Session demostró un excelente nivel y no solo se llevó el reconocimiento, también obtuvo el poder de asignar canciones, marcando el rumbo del siguiente reto y poniendo a prueba a todos sus rivales.

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El mejor grupo de ‘A Otro Nivel’ logra superar diferencias y toma la ventaja

Flow Session demostró un excelente nivel y no solo se llevó el reconocimiento, también obtuvo el poder de asignar canciones, marcando el rumbo del siguiente reto y poniendo a prueba a todos sus rivales.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 7 de abr, 2026
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