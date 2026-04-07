El grupo en peligro de ‘A Otro Nivel’ quiso arriesgarse y se puso la soga al cuello

Four for Flow es anunciado como el grupo en peligro de la noche y recibe la instrucción de trasladarse a estudios Ditu, donde dispone de 24 horas para preparar un concierto en la calle. Esta presentación define su continuidad en la competencia y se convierte en una prueba directa tras la jornada de evaluación.

Antes de la decisión final, el grupo llega al escenario con la intención de mostrar cohesión. En los ensayos previos buscan estabilidad interna y organización en la puesta en escena. Durante este proceso identifican dificultades en el montaje del baile y en la sincronización de movimientos, lo que genera dudas sobre la ejecución final. También revisan aspectos musicales con el objetivo de ajustar detalles que influyen en el resultado general.



En la presentación, el grupo desarrolla la canción asignada mientras intenta sostener la estructura vocal y escénica. Tras finalizar, el jurado entrega una retroalimentación centrada en distintos elementos técnicos. Se reconoce el esfuerzo individual de una de las integrantes, Chabelita, quien enfrenta una barrera con el idioma español durante el proceso de preparación y ejecución. A pesar de esto, se señalan aspectos por mejorar en el conjunto.

Los jurados indican que existen fallas en las armonías, lo que afecta la construcción vocal del tema. También mencionan falta de precisión en el fraseo, lo que se refleja en desajustes durante algunas partes de la interpretación. En la evaluación general, se identifican imprecisiones a lo largo de la canción que inciden en la continuidad del desempeño.





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En el componente escénico, se evidencia ausencia de desarrollo coreográfico en varios momentos, lo que limita la conexión entre música y movimiento. Además, se señala que la interpretación no refleja disfrute por parte de los integrantes, lo que puede estar relacionado con el hecho de que la canción no corresponde al estilo que el grupo maneja como parte de su identidad artística. También se menciona la falta de intensidad en las voces durante la ejecución.

Tras analizar el desempeño, el jurado toma la decisión de realizar un cambio de liderazgo dentro del grupo. Esta medida busca abrir nuevas posibilidades de trabajo interno y explorar otras dinámidades en la preparación de futuras presentaciones. La nueva líder, Shany, asume el rol con el respaldo de sus compañeros, quienes manifiestan su disposición para apoyarla en esta etapa, tal como lo han hecho en cambios anteriores.

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Con esta decisión, Four for Flow entra en una fase decisiva dentro de la competencia. El reto en estudios Ditu representa una oportunidad para reorganizar su propuesta y enfrentar el concierto en la calle como una instancia clave para definir su permanencia.

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