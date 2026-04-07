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Que grupo de ‘A Otro Nivel’ quedó en peligro:quiso arriesgarse y se puso la soga al cuello - CaracolTV

Tras una noche de fallas y ajustes, Four for flow queda en riesgo y deberá enfrentar 24 horas decisivas para preparar un concierto en la calle, donde buscará revertir su destino en la competencia.

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El grupo en peligro de ‘A Otro Nivel’ quiso arriesgarse y se puso la soga al cuello

Tras una noche de fallas y ajustes, Four for flow queda en riesgo y deberá enfrentar 24 horas decisivas para preparar un concierto en la calle, donde buscará revertir su destino en la competencia.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 7 de abr, 2026
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