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Qué grupo de ‘A Otro Nivel’ quedó en peligro: va por segunda vez a los estudios Ditu - CaracolTV

El Cuartetazo repite riesgo en la competencia y deberá ir a los estudios de Ditu por 24 horas. Aunque mostraron unión en “Caraluna”, jurados señalaron falta de energía y creatividad.

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El grupo en peligro de ‘A Otro Nivel’ va por segunda vez a los estudios Ditu

El Cuartetazo repite riesgo en la competencia y deberá ir a los estudios de Ditu por 24 horas. Aunque mostraron unión en “Caraluna”, jurados señalaron falta de energía y creatividad.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 8 de abr, 2026
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