El grupo en peligro de ‘A Otro Nivel’ va por segunda vez a los estudios Ditu

El programa define al grupo que no alcanza el nivel requerido en la jornada y lo envía a una nueva instancia de preparación. El Cuartetazo queda en peligro y debe trasladarse a los estudios de Ditu durante 24 horas para alistar un concierto en la calle. Es la segunda vez que el grupo atraviesa esta situación dentro de la competencia.

Tras el anuncio, los integrantes manifiestan desacuerdo con la decisión del jurado y expresan que consideran haber cumplido con lo necesario en el escenario. Aun así, asumen la indicación del programa y se preparan para el reto que implica la siguiente fase.



Antes de la deliberación, el grupo presenta “Caraluna”. En los momentos previos a salir a escena, los participantes comentan que se sienten afectados por haber estado en peligro anteriormente y señalan que buscan evitar una eliminación anticipada. Indican que su intención es continuar en competencia y mostrar más trabajo en las próximas presentaciones.

Durante la preparación de la canción, uno de los integrantes expresa incomodidad con la elección realizada por el líder para esta ocasión. Señala dificultades con la coreografía y con la memorización de la letra. Ante esta situación, los demás miembros del grupo le brindan apoyo durante los ensayos y en los minutos previos a la presentación.





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En el escenario, el grupo desarrolla su interpretación con una puesta en conjunto que busca mantener coordinación entre voces y movimientos. Al finalizar, reciben la evaluación del jurado, que expone distintos puntos sobre la presentación. Kike Santander y Gian Marco indican que el desempeño no alcanza el nivel esperado para la etapa, mencionan falta de creatividad y energía, y señalan que no se percibe cohesión constante durante toda la actuación.

Mientras que Felipe Peláez destaca que percibe una dinámica de trabajo entre los participantes y menciona que identifica avances en comparación con presentaciones anteriores. También señala que existe una energía compartida que se mantiene en varios momentos de la interpretación.

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Con base en la evaluación general, el programa determina que El Cuartetazo debe ir nuevamente a los estudios de Ditu. Allí deberán preparar un espectáculo en un periodo de 24 horas, como parte del proceso para mantenerse en competencia.

El grupo asume el reto con la expectativa de ajustar los aspectos señalados por el jurado. La siguiente presentación en la calle se convierte en un punto clave para definir su continuidad dentro del formato.

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