Yo Me Llamo Ángela Aguilar ya había ganado una versión del programa en otro país

La doble de Ángela Aguilar en esta décima temporada de Yo Me Llamo ha llamado la atención desde su audición frente a Amparo Grisales , César Escola y Rey Ruiz . En cada gala, Mariangel Aldana, quien interpreta a la mexicana en el Templo de la Imitación, ha logrado emocionar a la ‘Diva de Colombia’ con sus conmovedoras interpretaciones y su increíble parecido físico.

Esta joven venezolana, de tan solo 20 años, ha recibido elogios no solo por su voz, sino también por su compromiso con el personaje, llevando al programa trajes idénticos a los que usa la hija de Pepe Aguilar en sus presentaciones.

Yo Me Llamo Ángela Aguilar ganó versión del concurso en otro país

El talento y la entrega de Aldana han despertado la curiosidad de muchos colombianos, quienes han acudido a sus redes sociales para seguirla. En Instagram, ya suma más de 19 mil seguidores que constantemente le demuestran su apoyo.

Sin embargo, el escenario de Yo Me Llamo Colombia en esta temporada de 2025 no ha sido el primero que ha pisado. Antes, brilló en Yo Me Llamo En La Feria, una versión del programa que se realiza en Expo Táchira, donde imitadores de artistas famosos compiten por el reconocimiento del público y un millonario premio.

Durante su participación en ese concurso, interpretó algunos de los temas más icónicos de Ángela Aguilar, como La Llorona, Qué agonía y Obsesión. En sus redes, compartió con orgullo que se coronó ganadora de la edición de enero de 2024, tras destacarse en las diversas galas realizadas en vivo y frente al público.

Desde su triunfo, ha llevado su talento a distintos escenarios y decidió viajar a Colombia para participar en la producción de Caracol Televisión, continuar aprendiendo y demostrar que tiene todo para ser la doble exacta de Ángela Aguilar.

