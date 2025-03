Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Martín Elías hace que Laura y Melina lloren al ver su actitud en el escenario Después de su polémica, Yo Me Llamo Martín Elías tiene que enfrentar, una vez más, a Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, además, debe defender su cupo en la competencia y parece que la sobrecarga emocional no es sencilla para él.