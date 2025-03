En vivo Yo Me Llamo: Tres participantes tendrán que abandonar la competencia

En este capítulo de Yo Me Llamo el primer participante de la noche es el imitador de Jessi Uribe, a quien le recomiendan que mejore su manejo de micrófono y le explican que el color del artista original se pierde cuando llega a los momentos más agudos. Debe continuar trabajando, pues hasta momento no le ha ido muy bien.

A continuación llega el turno de Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa, que encanta a Rey Ruiz, el jurado aplaude su elección de canción, pues "le vino perfecta" y en esta noche de eliminación se parece más que nunca al artista. Los otros jurados también halagan su elegancia y afinación, además, Amparo Grisales dice que es mentira que lo bueno se acaba.

Yo Me Llamo Jhon Alex Castaño es el siguiente en pelear por su cupo dentro de la competencia. Lo cierto es que los detalles que más resaltan son su desafinación y la falta de matices, no obstante, los jurados tienen una diferencia cuando Rey Ruiz lo defiende, Amparo Grisales y César Escola dan una vuelta en su silla para demostrar que están en desacuerdo.

El imitador de Gustavo Cerati da lo mejor que tiene en el escenario, sin embargo, no convence del todo a los jurados, Amparo le dice que perdió algunos detalles que ya tenía dominados y César Escola no entiende por qué se maquilló así, mientras que 'La Diva de Colombia' cuestiona por qué no se dejó ayudar en la Escuela.

Yo Me Llamo Selena Quintanilla se conmueve al escuchar el aplauso del público y César Escola le dice que ellos también la harán llorar. Inmediatamente, Amparo le llama la atención por su elección de canción, le dice que "no le salió bonito" y que si la meta era conectar con el público esta era la menos indicada para hacerlo.

El doble de Til Lindemann es el siguiente a salir en el escenario, es aplaudido por su performance, 'el Maestro' le recomienda trabajar en los tonos más guturales y Grisales le dice que su rostro no se parece en nada al del original, pues él aún se ve como un ángel y el original tiene cara de malo, algo en lo que debe esforzarse.

Yo Me Llamo Eduin Caz

En esta oportunidad, el imitador de Eduin Caz interpreta 'Qué onda perdida' y deja sin palabras con su actuación a los jurados, esta es la primera vez que Amparo Grisales dice que su pierna se erizó en toda la temporada.

"Se me hace agua la boca", dice la jurado mientras que continúa halagándolo y llenándolo de comentarios positivos, además, el participante le dice que se la dedica completamente y fue ella quien lo inspiró.

Yo Me Llamo Greeicy entra al escenario y es halagada por su belleza, pero César Escola le dice que a su show le faltó dinamismo, no se movió hacia ningún lado y es por esto que se torna aburrido. De la misma forma, Amparo Grisales agrega que aún no obtiene el color de voz de la original.

El doble de Pepe Aquilar por fin convence a Rey Ruiz con su interpretación y con su voz, en esta oportunidad aplauden que no exageró y que en todas las notas conservó al personaje, no obstante, César le da un consejo, pues en el 75% de su interpretación ya quería que terminara.

Yo Me Llamo Carin León recibe felicitaciones por parte del 'Maestro' que le explica que en un punto tan complicado de la competencia debe sacar su cauta maestra y realmente lo hizo en esta oportunidad, por eso hizo una excelente presentación

Yo Me Llamo Óscar Agudelo canta y sus palabras le llegan directamente al corazón a César Escola, quien durante todo el show se muestra ensimismado en la letra y finalmente llora. Al verlo, Amparo Grisales trata de consolarlo, posteriormente habla de las amistades e invita a los televidentes a quererse mucho, ya que al final están contados con los dedos de las manos quienes estarán en los momentos complicados.

Yo Me Llamo Martín Elías deja atrás la polémica y eriza a Amparo Grisales, se disculpa con los jurados por lo sucedido y asegura que se dejó llevar. Finalmente, llora y se muestra tan conmovido que Laura Acuña y Melina Ramírez no pueden contener las lágrimas.

Eliminados de Yo Me Llamo

Búfalo se acerca a Yo Me Llamo Jhon Alex Castaño y le comunica que debe retirarse, ya que en su última presentación tuvo varios problemas. Posteriormente se dirige al doble de Jessi Uribe, a quien Amparo Grisales le dijo que la voz del personaje “se fue al carajo” y también lo despidió. El tercer y último eliminado es nada más y nada menos que la imitadora de Greeicy, quien tuvo un show en el que no se movió mucho y tampoco logró convencer del todo a los expertos.

