Capítulo 42 Yo Me Llamo: Crónica de una eliminación previamente anunciada

Yo Me Llamo Jessi Uribe canta ‘Así fue’ de Alberto Aguilera Valadez.

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa canta ‘Mentira’ de G. Márquez y Ó. Domingo.

Yo Me Llamo Jhon Alex Castaño canta ‘Mamá perdón’ de Y. Cano, J. Roldán, C. Osorno t J. Castaño.

Yo Me Llamo Gustavo Cerati canta ‘Adiós’ de G. Cerati y B. Cerati.

Yo Me Llamo Selena Quintanilla canta ‘Costumbres’ de Alberto Aguilera Valadez.

Yo Me Llamo Til Lindemann canta ‘Fever Frei’ de R. Kruspo, T. Lindemann, P. Landers, C. Lorenz, C. Doom y O. Riedel.

Yo Me Llamo Eduin Caz canta ‘Qué onda perdida’ de Gerarfo Arriaga Coronel.

Yo Me Llamo Greeicy canta ‘Los besos’ de D. Rojas, D. Lorduy, G. Rendón, J. Rodríguez y M. Egred.

Yo Me Llamo Pepe Aguilar canta ‘Perdóname’ de Enrique Guzmán Yáñez.

Yo Me Llamo Carin León canta ‘El Malo’ de Ó. Díaz de León y J. González.

Yo Me Llamo Óscar Agudelo canta ‘La cama vacía’ de Carlos Spaventa.

Yo Me Llamo Martín Elías canta ‘Diez razones para amarte’ de Jorge Lis Valbuena Quintero.

