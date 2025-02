Rey Ruiz se ofrece para ser más que jurado para los shows de Yo Me Llamo Greeicy

Yo Me Llamo Greeicy sorprende en el Templo de la Imitación y se lleva varios halagos de los jurados. Amparo Grisales no tarda en notar un cambio en su desempeño y le dice que es la primera vez que la escucha cantar con ese toque tan característico de la original. La mejora es evidente, y eso no pasa desapercibido para el resto de los jurados.

Rey Ruiz, por su parte, también se muestra impresionado. Asegura que la participante ha tenido un notable avance en su baile, viéndola "mucho más suelta y con las manos más relajadas", lo que demuestra un nivel de confianza que antes no se había visto. La presencia de un invitado especial en el show parece haber influido positivamente en su actuación, se trató de Andy Cruz.

'La Diva de Colombia' asegura que el compañero en el show le sirvió a la joven apoyo para lograr esta transformación y parecerse más a Greeicy, por lo que luego bromea diciendo que no tendrían problema en hacer que este siempre esté presente. Es entonces cuando Rey Ruiz asegura estar dispuesto a ofrecer su apoyo más allá de ser solo jurado. ¿Coqueto?

