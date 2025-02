Melina Ramírez y Laura Acuña revelan secretos del detrás de cámaras en Yo Me Llamo

Yo Me Llamo es uno de los programas favoritos de los colombianos, y en esta décima temporada, Laura Acuña se unió a Melina Ramírez en la presentación, formando una dupla perfecta: explosiva, espontánea y divertida. Ambas no solo derrochan carisma, sino que también comparten sus opiniones sobre el desempeño de los imitadores, dejando claro que tienen una gran química y disfrutan al máximo su trabajo.

Mira también: El pensamiento intrusivo que Laura Acuña tiene en todas las grabaciones de Yo Me Llamo

Melina Ramírez y Laura Acuña en Yo Me Llamo

Ahora, en exclusiva para Caracoltv.com, las presentadoras se salen por unos minutos de sus roles y se suman al trend "Escuchamos, pero no juzgamos", revelando anécdotas desconocidas sobre lo que ocurre tras bambalinas.

La primera en exponer a su compañera es Laura Acuña, quien cuenta que suele tener un espejo en el set, pero que, curiosamente, cuando más lo necesita, nunca lo encuentra porque Melina ya lo tiene en sus manos. La modelo caleña no se queda callada y, entre risas, comenta: "Alguien es súper conocida en el canal por traer buñuelos y obleas para compartir con todo el mundo, pero a mí no me ha tocado nada y no he probado".

Publicidad

Para seguir la broma, Ramírez agrega que seguramente es porque Acuña le está "ayudando con la dieta". Luego, la bumaguesa "se queja" de que su compañera siempre se ubica en el mismo lugar del set porque cree que "ese es su mejor ángulo". A lo que Melina responde con humor: "No todo el mundo es tan bonito".

Sobre lo que sucede durante las grabaciones, Melina revela que a veces hay pequeños percances porque su compañera "siempre se está acomodando el pelo y la ropa", lo que interrumpe algunos comentarios.

Publicidad

Por su parte, Laura destaca que Melina imita a la perfección todos los acentos, pero cuando le piden que lo haga de nuevo, se niega rotundamente. Finalmente, hacen referencia al talento oculto de Acuña para el canto, ya que se sabe todas las canciones que interpretan los imitadores. Sin embargo, 'Meli' bromea diciendo que a veces no la deja escuchar. "Son talentos que hay que explotar", concluye.

Te puede interesar: Melina Ramírez confiesa cuál es la audición de Yo Me Llamo que más la ha marcado

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.