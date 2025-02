Capítulo 35 Yo Me Llamo: Amparo quiere descubrir el "sabor del bombón" de Rey Ruiz

Te puede interesar: Melina Ramírez y Laura Acuña revelan secretos del detrás de cámaras en Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Ángela Aguilar canta ‘Cucurrucucú’ de Tomás Méndez Sosa.

Yo Me Llamo Greeicy canta ‘Lejos conmigo’ de G. Rendón, A. Sánchez, A. Uribe, S. Múnera, A. Acosta, A. Torres, M. Rengifo y M. Egred.

Yo Me Llamo Cornelio Reyna canta ‘Que se junten nuestros brazos’ de Cornelio Reyna Cisneros.

Yo Me Llamo Óscar D’León canta ‘Qué cosa tan linda’ de Óscar Emilio León Simosa.

Yo Me Llamo Dean Martin canta ‘You’re nobody ‘til somebodys loves you’ de J. Cavanaugh, L. Stock y R. Morgan.

Yo Me Llamo Gloria Trevi canta ‘Dr. Psiquiatra’ de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz.

Yo Me Llamo Pepe Aguilar canta ‘100% mexicano’ de Manuel Durán Durán.

Yo Me Llamo Bob Marley canta ‘Get up, stand up’ de R. Marley y H. Mcintosh.

Yo Me Llamo Selena canta ‘El chico del apartamento 512’ de a. Quintanilla y P. Astudillo.

