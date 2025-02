Yo Me Llamo Manuel Turizo arremete contra Amparo Grisales tras ser eliminado: "creo que se equivoca"

El capítulo 29 de Yo Me Llamo desató una serie de emociones tanto en los jurados como en los colombianos, quienes vivieron una noche llena de tensión y sorpresas. En esta ocasión, diez dobles subieron al escenario con la esperanza de seguir en la competencia, pero, lamentablemente, uno de ellos tuvo que decir adiós a su sueño en el Templo de la Imitación.

Mira también: Yo Me Llamo Juan Gabriel se conmueve al hablar de su traje: ¿quién se lo confeccionó?

El eliminado en esta oportunidad fue Yo Me Llamo Manuel Turizo, quien en entrevista exclusiva con Caracoltv.com compartió sus pensamientos sobre la decisión de los jurados, en especial sobre la postura de Amparo Grisales, además habló sobre su futuro como imitador del cantante de Montería.

En primer lugar, expresó su profundo agradecimiento a todos los colombianos que lo apoyaron a lo largo de su participación, y destacó que estar en el concurso fue un logro personal que ahora lo llena de orgullo. A pesar de la eliminación, aseguró que no se siente triste; por el contrario, se siente “completo”, ya que haber llegado tan lejos fue en sí mismo una victoria.

Publicidad

Yo Me Llamo Manuel Turizo no está de acuerdo con Amparo Grisales

Sin embargo, no todo fue optimismo. Yo Me Llamo Manuel Turizo comentó que no estaba de acuerdo con la decisión de los jurados, pues consideró que "hubo errores más notorios en otros compañeros… y quizás hasta más graves". Pero no se quedó ahí, y añadió:

“Nunca llegué a estar de acuerdo con Amparo, creo que se equivoca, pero es parte de esto. Uno tiene que respetar el comentario y saber llevarlo de la mejor manera”.

Publicidad

A pesar de no haber logrado impresionar a 'La Diva de Colombia', Yo Me Llamo Manuel Turizo dejó claro que sí alcanzó a erizarla en otros momentos de la competencia. De hecho, recordó que en su primer intento en las audiciones, cuando fue eliminado por primera vez, el propio artista, Manuel Turizo, le expresó su apoyo y le dijo que “sí se parecía” a él, lo cual fue un gesto que, sin duda, le dejó una huella.

"Más allá de la competencia, lo que más me llevé de esta experiencia fue la amistad que pude forjar con mis compañeros. Me siento muy feliz de haber creado lazos tan fuertes y verdaderos, que van más allá de los escenarios", reflexionó el imitador, quien valoró profundamente las relaciones que estableció durante el concurso.

“Tranquilamente, digo que me despido de los concursos, pero continuaré trabajando con el personaje", comentó finalmente con seguridad sobre sus planes futuros, dejando claro que, aunque no seguirá en el formato competitivo, su amor por la música y el personaje que interpreta lo seguirán motivando a seguir adelante con su carrera.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Pipe Bueno reveló qué opina del sugestivo apodo que le puso Amparo Grisales

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.