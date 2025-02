Capítulo 33 Yo Me Llamo: Inicia una nueva etapa: Un imitador se lleva un millonario premio

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘Estos celos’ de José Manuel Figueroa Figueroa.

Yo Me Llamo Raphael canta ‘Qué tal te va sin mí’ de P. Casas y M. Beigbeder.

Yo Me Llamo Amaia Montero canta ‘Cuéntame al oído’ deÁ. Fuentes, H. Garde, X. San Martín,P. Benegas y A. Montero.

Yo Me Llamo Xavi canta ‘Amigos con derechos’ de Joshua Xavier Gutiérrez.

Yo Me Llamo Víctor Manuelle canta ‘Si nos duele’ de Víctor Manuelle Ruiz.

Yo Me Llamo Gustavo Cerati canta ‘Entre caníbales’ de Gustavo Cerati.

Yo Me Llamo Jessi Uribe canta Así te quiero gordita’ de José Manuel Figueroa Figueroa.

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa canta ‘Amnesia’ de B. Mitnik y F. López.

Yo Me Llamo José Luis Perales canta ‘El Amor’ de José Luis Perales.

