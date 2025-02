Capítulo 31 Yo Me Llamo: Un doble logra algo insólito: los tres jurados se ponen de pie

Quiénes cantan en Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Ángela Aguilar canta ‘La tequilera’ de Alfredo D’Orsay.

Yo Me Llamo Oscar D’León canta ‘Yo quisiera’ de Oscar Emilio León Simosa.

Yo Me Llamo Gloria Trevi canta ‘Te quiero’ de José Luis Perales Marrillas.

Yo Me Llamo Dean Martin canta ‘That’s amore’ de G. Gruaragna y J. Brooks.

Yo Me Llamo Selena canta ‘La llamada’ de A. Quintanilla III y P. Astudillo.

Yo Me Llamo Pepe Aguilar canta ‘Costumbres’ de Alberto Aguilera Valadez.

Yo Me Llamo Greeicy canta ‘Minifalda’ de F. Clay, E. Miranda, A. Torres, M. Rengifo, A. Cabrera, J. Aristizábal, M. Mejía y G. Rendón.

Yo Me Llamo Cornelio Reyna canta ‘Barrio Pobre’ de Eligia Tovar Villareal.

Yo Me Llamo Ilegales canta ‘Tu recuerdo’ de Vladimir Datel López.

Yo Me Llamo Bob Marley canta ‘I shot the sheriff’ de Robert Nesta Marley.

