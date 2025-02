Capítulo 30 Yo Me Llamo: Rey Ruiz amenaza con morder a Amparo Grisales, ¿lo hace?

Quiénes cantan en el capítulo 30 de yo Me Llamo

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta Caballero de José Luis Ortega.

Yo Me Llamo Karol G canta ‘Provenza’ de C. Giraldo, D. Echavarría y K. Cruz.

Yo Me Llamo Frankie Ruiz canta ‘Desnúdate mujer’ de V. Pulignano.

Yo Me Llamo Eduin Caz canta ‘En tu perra vida’ de S. Aponte, E. Caz, J. Cota y R. Hernández.

Yo Me Llamo Pitbull canta ‘Fireball’ de I. Juber, E: Burton, J. Ryan, A. Pérez, A. Schuller, T. Peyton y J. Spargur.

Yo Me Llamo Gloría Stefan canta ‘No te olvidaré’ de Gloria Stefan.

Yo Me Llamo Jim Morrison canta ‘Touch’ de J. Hopkins, R. A Krieger, R. Mazarek y J. Morrison.

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta ‘Tu nombre me sabe a yerba’ deJoan Manuel Serrat.

Yo Me Llamo Till Lindemann canta ‘Fever Frei!’ de R. Bernstein, T. Lindermann, P. Laders, C. Lorenz y C. Doom, O. Riedel.

Yo Me Llamo John Álex Castaño canta ‘Por culpa del licor’ de A. Ceballos, C. Silva, E. Morales, H. Hernández, H. Guevara, L. Gómez, M. Arango, Y. Jiménez y J. Castaño.

