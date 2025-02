Capítulo 27 Yo Me Llamo: Los jurados se emocionan con los shows y hay varias erizadas

Te puede interesar: Yo Me Llamo Marisela revela que creía que otro imitador salía: Esto hará con su personaje

Yo Me Llamo Selena canta 'No me queda más' de Ricardo Vela.

Yo Me Llamo Gloria Trevi canta 'Las pequeñas cosas' de M. Boccadora, G. Carballo y A. Miguel.

Yo Me Llamo Óscar D'León canta 'Qué bueno baila usted' de Bartolomé Maximiliano Moré.

Yo Me Llamo Cornelio Reyna canta 'Me caíste del cielo' de Cornelio Reyna.

Yo Me Llamo Bob Marley canta 'Redemption song' de Robert Nesta Marley.

Yo Me Llamo Ángela Aguilar canta 'Cielo rojo' de J. Záizar y D. Záizar.

Yo Me Llamo Ilegales canta 'La ladrona' de G. Carballo, A. Miguel y M. Boccadoro.

Yo Me Llamo Juan Gabriel canta 'Caray' de Alberto Aguilera Valadez.

Yo Me Llamo Greeicy canta 'Jacuzzi' de G. Rendón, R. Aponte, M. Cáceres, L. Gutiérrez, F. Santofímio, D. Tovar.

Yo Me Llamo Dean Martin canta 'Blue moon' de R. Rodgers y L. Hart.

Yo Me Llamo Pepe Aguilar canta 'Llamarada' de Jorge Augusto Villamil Cordavez.

