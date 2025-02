Yo Me Llamo Marisela revela que creía que otro imitador salía: Esto hará con su personaje

Yo Me Llamo Marisela se despide del Templo de la Imitación luego de que los jurados consideraran que no ha avanzado dentro de la Escuela y que le comentaran que está perdiendo el timbre de la voz de la artista original.

Cabe destacar que esta participante cantó 'Completamente tuya', canción que terminó dedicándole a César Escola y Rey Ruiz, quien le comentó que en el inicio de su interpretación no le vio el color. No obstante, también mencionaron que, dejando su personaje de lado, es alguien muy dulce.

Al terminar su paso por el concurso musical, esta doble comenta cómo se siente ante la dura noticia: "Muy agradecida, primero con Dios y con la vida que me permite tener esta grandiosa oportunidad de interpretar a la hermosa Marisela. De ahora en adelante voy a seguir rindiéndole este tributo. Esta experiencia vale la pena vivirla, es maravillosa".

Con respecto a los comentarios que le hicieron los jurados en su presentación en el Templo de la Imitación, esta doble expresa que: "efectivamente, vengo un poco mal de la garganta en la última semana y perdí mucho el color debido a una disfonía". Sumado a esto, revela que va a seguir estudiando su personaje para lograr el nivel que le pidieron los expertos.

A su vez, no deja pasar por alto las grandes enseñanzas que se lleva y les dirige unas palabras a los jurados: "yo le quiero dar las gracias enormemente a César Escola, es maravilloso y siempre confiando en mi talento, en cada una de las evoluciones y los shows. A Rey Ruiz que de verdad me habló también muy lindo y todos estuvieron muy de acuerdo con mis capacidades".

Al sincerarse sobre lo sucedido con Amparo Grisales, haciendo referencia a la discusión que ella tuvo con 'El Maestro' luego de que este la catalogara de envidiosa, menciona que la lleva en su corazón y realmente la considera 'La diva de Colombia', comentando que cree que tiene luz.

Sumado a esto, Yo Me Llamo Marisela confiesa que realmente quería seguir dentro del concurso musical y mantenerse estudiando su personaje en la Escuela: "Aunque uno no esté del todo de acuerdo así tenía que ser, los tiempos de Dios son perfectos y maravillosos, así que me siento muy bendecida de haber llegado hasta aquí con mi talento".

A pesar de que no se atreve a dar el nombre del imitador que considera que debió salir en este capítulo, recalca que no tenía entre sus planes abandonar el Templo de la Imitación en este ciclo, puesto que pensaba que iba a alcanzar a salvarse.

Para finalizar, esta doble les envía un mensaje a sus compañeros para exaltarles que deben seguir aprovechando su permanencia tanto en el programa como en la Escuela, pidiéndoles que aprendan de los profesores y que sigan adelante con su sueño, por el cual deben luchar presentación tras presentación: "muchachos, los amo y les seguiré dando toda mi dulzura y ternura. A toda Colombia gracias por apoyarme".

