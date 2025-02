Yo Me Llamo Frank Sinatra acepta que falló en la pronunciación de su canción

Yo Me Llamo Frank Sinatra se convirtió en el más reciente eliminado del Templo de la Imitación luego de interpretar el exitoso tema musical 'Strangers in the night'. Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz no dudaron en escuchar atentamente su despliegue de talento y hacerle algunas recomendaciones sobre su desempeño.

Dentro de los mensajes más destacados de los jurados se encuentra el hecho de que el artista parecía que tenía "una papa en la boca", esto debido a que no lograba pronunciar muy bien las palabras de la letra de la canción. Asimismo, aseguraron que este tipo de detalles es mejor corregirlos desde temprano para que el público pueda entender bien de lo que trata el proyecto musical y conectar con el sentimiento que proyecta el artista.

Yo Me Llamo Fran Sinatra se pronuncia tras su eliminación



En exclusiva para Caracoltv.com, el doble del estadounidense dice estar de acuerdo con la opinión de los tres expertos y añade que seguirá trabajando en su personaje porque sabe que no solo se parece en la parte física, sino también en la capacidad vocal, lo cual le permite estar cada vez más cerca de su cantante favorito.

"Creo que no puse el suficiente énfasis que debí tener con eso y pues la verdad creo que a la edad que tengo, hay mucho que me falta como que aprender y cosas así, de pronto madurar, pero de verdad les quiero agradecer otra vez por su apoyo, oraciones y comentarios, por todos los que me han respaldado en este proceso", comenta.

Por último, asegura que está dispuesto a seguir en el ámbito musical, dado que considera que posee el cariño de su comunidad, así como también las habilidades suficientes para poder tener un buen rendimiento dentro de la industria.

