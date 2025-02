Capítulo 24 Yo Me Llamo: Unos imitadores evolucionan, pero otros decepcionan al jurado

Te puede interesar: Yo Me Llamo Pipe Bueno reveló qué opina del sugestivo apodo que le puso Amparo Grisales

Yo Me Llamo Rubén Blades canta 'Pedro navaja' de Rubén Blades.

Yo Me Llamo Kany García canta 'Alguien' de Kany García.

Yo Me Llamo Óscar Agudelo canta 'El redentor' de Gilberto Urquiza de la Rosa.

Yo Me Llamo Fito Páez canta 'Dar es dar' de Rodolfo Páez

Yo Me Llamo Thalia canta 'Arrasando' de E. Estefan, L. Dermer, A. Sodi y R. Dermer.

Yo Me Llamo Pipe Peláez canta 'Cuando quieras quiero' de Felipe Peláez.

Yo Me Llamo Wisin y Yandel canta 'Te siento' de E. Padilla, J. Morera y J. Dermer.

Yo Me Llamo Carin León canta 'No es por acá' de L. Mexía y J. Torres.

Yo Me Llamo Whitney Houston canta 'Run to you' de A. Rich y J. J. Friedman.

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta 'No hay quinto malo' de Misael Jiménez González.

Yo Me Llamo Martín Elías canta 'Al fin llegaste tú' de Diego Alberto Daza Maestre.